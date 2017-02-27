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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5909591059115912>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 244
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:38

  yama написав:
  flyman написав:
  yama написав:просто все очень просто ...ты гражданин у тебя уже
- взята ипотека платеж по которой допустим ( пальцем в небо ) 1000 в месяц . - взято авто в лизинг за 200 месяц
- тебе надо платить коммунальные услуги 100 в месяц
- кушать и одеваться на 900 в месяц
итого твои расходы минимум 2200 в месяц ,
а базовый безусловный доход допустим 900 долларов ... и че делать дальше ?
не хватает как бы условно 1300 долларов в месяц.
Без авто в США никак , без ипотеки тоже, снимать жилье это тоже траты.
Свое жилье без ипотеки у единиц счастливчиков, но никто же не отменит коммунальные услуги \ налоги на ту же недвижимость

переселяєшся в соц.житло, або в будинок подешевше, авто подешевше, жратва 900 - це овердофіга ... люди живуть в сім"ї на 4 чоловіка з доходом 24к в рік, і мають вже два будинки в іпотеці на через 5 років після переїзду.
я ж кажу цифри із стелі. Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою , ви пробували конкурувати з нашими "бомжами " на наших українських смітниках ? ось таке життя вам буде на базовий дохід, порівняйте це з українською допомогою по безробіттю скільки там зараз мінімум ? ( 1300 грн ? ) чи спробуйте виживати на ту ж мінімальну пенсію , так от і там це базовий дохід буде як мінімальна пенсія у нашого пенсіонера

так ти вище правильно зауважив:
НО парадокс теперь мы работает по 9-12 часов в сутки круглый год ! и даже не имеем относительного отпуска зимой . Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс

і як це запаречує можливість переходу на базовий дохід,
давай назвем по іншому "рента жителя".
Багато країн мають подібні фонди. В Норвегії, Алясці, РФ..., куди йде рента від добування корисних копалин. В нас таке можливе: газ, нафта, руда...

я в акурта в темі вже писав про чувака з Тая:
"2 місяці в рік робиш на полі (2 години в день), годуєш сім"ю 6 чоловік,
півроку будуєш будинок (2 години в день)
решта 4 місяці відпочинку,
за 5 років - 5 будинків",
це в "бідному" селі,
а в "багатому" Бангкоку робота з ранку до ночі, а життя як ніщеброда
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это уже какой день роста? Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:40

  Starikan написав:
  yama написав: Я вам принцип - суть стараюсь донести ! що обсулговувати ваші кредити і жити нормальним життям, а не в картонних коробках в парку за базовий дохід НЕ вийде . Ну так можна на задньому дворі ресторану вихоплювати недоїдки і конкурувати з афроамериканцями які вам і череп можуть проламати у черзі за хвавкою

Да, такая и будет жизнь. Расплата за многотриллионные долги.
Одно ржавое авто за 500-1000 на семью. Жилье - автоприцеп.
Никаких айфонов каждый год, только бюджетные китайцы раз в 5 лет.
Одежду носить минимум 5 лет, а не выкидывать после каждого сезона. Покупать только сток.
Остальное барахло покупать в $1-магазинах и гараж-сейлах.

Утрирую, конечно, но "американская мечта" разваливается на глазах.

а хто хоче "шикувати", тоді йди пахай на дядю Сема
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:41

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 27.15 - 27.22,
большинство цен наличного доллара: 27.15 - 27.22 (ПОВ, опт),
есть продажи 27.25

Сумы 27.05 - 27.20
Полтава 27.07 - 27.20..27.23

Вчера утром: Харьков 27.08 - 27.10, Сумы 27.00 - 27.10, Полтава 27.03 - 27.13
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:42

  Долярчик написав:
  Proofy написав:Выкуплена и не заселена? В Киеве перекупами выкуплена немалая часть и не заселена. Думаю ситуация такая же во Львове

Ну ок, викупили перекупи - а в них хто викуповує? Теж перекупи :) , якщо yama пише, що купівельної спроможності населення вистачає лише на економ і то не всім!
  yama написав:Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс

В граніт! ©
Але ще б хотілось і відповіді/варіанти почути від різних форумчан - чому так?
В чім справа?

чому тебе це хвилює?
нема де жити? по легенді Долярчик уже не приймачок.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс

Никакого парадокса.
Столь же многократно выросло потребление.
150 лет назад все потребление заключалось в пожрать и пару раз в жизни купить одежду. Теперь нам подавай автомобиль, компьютер, компьютер с возможность звонить, кучу бытовой техники ... Причем все это, включая одежду и обувь, которые раньше передавались по наследству, требует постоянного обновления благодаря программируемому старению.
Создан культ прогресса, который часто бессмысленен, но создает огромную занятость. Если мы сейчас вернемся на уровень техники 20-летней давности, мы получим почти все, что имеем сейчас, но с меньшим количеством рюшечек, а занятость упадет в разы.
Я готов прямо сейчас пересесть с современной машины на новый Кадиллак Эльдорадо образца 69 года :)
Но экономика этого не простит :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:45

  change_pm написав:
  flyman написав:
  freeze написав:Кандидатуру нового главы НБУ Зеленский обещал представить в пятницу.

могу помочь вирулить тєму НБУ: єсть диплом банкіра і сертифікат KSE (привіт Мілованову :D ),

А компромат на тебе є?
Якщо немає, тоді пацикам ти не підійдеш, нема за що тебе взяти буде...

як кажуть дохтори: "здорових нема, є недообслєдовані".
Тут писали що і на Мать Терезу є компромат.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро!
Начали 27.10-27.25
холява
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:я в акурта в темі вже писав про чувака з Тая:

Можна посилання на цю тему? Ц1каво почитати.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:48

  холява написав:Доброе утро!
Начали 27.10-27.25

Нерозривні гривнедепо Долярчика цим не злякати! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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