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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:50
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013051#p5013051
vladus17 написав: flyman написав:
я в акурта в темі вже писав про чувака з Тая:
Можна посилання на цю тему? Ц1каво почитати.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:52
striped написав:
Это уже какой день роста? Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?
коли дійдем до ПА30, тоді начинай істерити
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:00
striped написав:
Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?
да да да, дорогой доллар даже был при 23 зимой
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:06
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
vladus17 написав: flyman написав:
я в акурта в темі вже писав про чувака з Тая:
Можна посилання на цю тему? Ц1каво почитати.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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