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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5909591059115912

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 244
Прогнозую зростання курсу долара
68%
165
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:50

  vladus17 написав:
  flyman написав:я в акурта в темі вже писав про чувака з Тая:

Можна посилання на цю тему? Ц1каво почитати.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5013051#p5013051
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:52

  striped написав:Это уже какой день роста? Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?

коли дійдем до ПА30, тоді начинай істерити
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:00

  striped написав:Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?

да да да, дорогой доллар даже был при 23 зимой :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:06

  vladus17 написав:
  flyman написав:я в акурта в темі вже писав про чувака з Тая:

Можна посилання на цю тему? Ц1каво почитати.

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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