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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:52
striped написав:
Это уже какой день роста? Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?
коли дійдем до ПА30, тоді начинай істерити
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:00
striped написав:
Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?
да да да, дорогой доллар даже был при 23 зимой
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:06
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
vladus17 написав: flyman написав:
я в акурта в темі вже писав про чувака з Тая:
Можна посилання на цю тему? Ц1каво почитати.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:12
холява написав:Доброе утро!
Начали 27.10-27.25
Добрый день, Херсон утром было 27,00-27,14
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:15
Сибарит написав: yama написав:
Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
Никакого парадокса.
Столь же многократно выросло потребление.
150 лет назад все потребление заключалось в пожрать и пару раз в жизни купить одежду. Теперь нам подавай автомобиль, компьютер, компьютер с возможность звонить, кучу бытовой техники ... Причем все это, включая одежду и обувь, которые раньше передавались по наследству, требует постоянного обновления благодаря программируемому старению.
Создан культ прогресса, который часто бессмысленен, но создает огромную занятость. Если мы сейчас вернемся на уровень техники 20-летней давности, мы получим почти все, что имеем сейчас, но с меньшим количеством рюшечек, а занятость упадет в разы.
Я готов прямо сейчас пересесть с современной машины на новый Кадиллак Эльдорадо образца 69 года
Но экономика этого не простит
Оце якраз найгірший результат технологічної цивілізації - і ніхто не бачить виходу ...
Економіка побудована на розширеному споживанні . Фольксваген Пассат Б3 2020 року випуску - це мрія ...
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:21
Радабанк купляв 27.10 онлайн, ще до відкриття міжбанку.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:27
yama написав:
трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
да нет парадокса, просто стали больше делать, инфраструктура, роскошь, услуги и т.д.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:52
striped написав:
Это уже какой день роста? Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?
Покупает вот кто, а олени сидят в неразрывных грндепо, они зафиксируются уже по 35
10:09
Очень много покупателей - те, кто выводят дивиденды за рубеж. Именно они создают основной спрос на валюту еще с прошлой недели.
10:02
Продавцов значительно меньше, чем покупателей, и они не торопятся выставлять заявки.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:01
Сибарит написав:
Я готов прямо сейчас пересесть с современной машины на новый Кадиллак Эльдорадо образца 69 года
Но экономика этого не простит
эРГономика тоже не простит
не надо идеализировать эти рыдваны.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:09
Сибарит написав:
.. Теперь нам подавай автомобиль, компьютер, компьютер с возможность звонить, кучу бытовой техники .....
Зато в цифрах статистики появился странный "гедонистический индекс", где в цены закладывается растущее «наслаждение» потребителя от современных товаров
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