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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5910591159125913>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:52

  striped написав:Это уже какой день роста? Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?

коли дійдем до ПА30, тоді начинай істерити
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:00

  striped написав:Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?

да да да, дорогой доллар даже был при 23 зимой :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:06

  vladus17 написав:
  flyman написав:я в акурта в темі вже писав про чувака з Тая:

Можна посилання на цю тему? Ц1каво почитати.

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

холява написав:Доброе утро!
Начали 27.10-27.25
Добрый день, Херсон утром было 27,00-27,14
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:15

  Сибарит написав:
  yama написав:Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс

Никакого парадокса.
Столь же многократно выросло потребление.
150 лет назад все потребление заключалось в пожрать и пару раз в жизни купить одежду. Теперь нам подавай автомобиль, компьютер, компьютер с возможность звонить, кучу бытовой техники ... Причем все это, включая одежду и обувь, которые раньше передавались по наследству, требует постоянного обновления благодаря программируемому старению.
Создан культ прогресса, который часто бессмысленен, но создает огромную занятость. Если мы сейчас вернемся на уровень техники 20-летней давности, мы получим почти все, что имеем сейчас, но с меньшим количеством рюшечек, а занятость упадет в разы.
Я готов прямо сейчас пересесть с современной машины на новый Кадиллак Эльдорадо образца 69 года :)
Но экономика этого не простит :(


Оце якраз найгірший результат технологічної цивілізації - і ніхто не бачить виходу ...
Економіка побудована на розширеному споживанні . Фольксваген Пассат Б3 2020 року випуску - це мрія ...
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Радабанк купляв 27.10 онлайн, ще до відкриття міжбанку.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс


да нет парадокса, просто стали больше делать, инфраструктура, роскошь, услуги и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:52

  striped написав:Это уже какой день роста? Кто все никак не наестся дорогого доллара, что он так уверенно карабкается вверх?



Покупает вот кто, а олени сидят в неразрывных грндепо, они зафиксируются уже по 35 :mrgreen:



10:09
Очень много покупателей - те, кто выводят дивиденды за рубеж. Именно они создают основной спрос на валюту еще с прошлой недели.
10:02
Продавцов значительно меньше, чем покупателей, и они не торопятся выставлять заявки.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Я готов прямо сейчас пересесть с современной машины на новый Кадиллак Эльдорадо образца 69 года :)
Но экономика этого не простит
эРГономика тоже не простит :-)
не надо идеализировать эти рыдваны.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:09

  Сибарит написав:.. Теперь нам подавай автомобиль, компьютер, компьютер с возможность звонить, кучу бытовой техники .....

Зато в цифрах статистики появился странный "гедонистический индекс", где в цены закладывается растущее «наслаждение» потребителя от современных товаров
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