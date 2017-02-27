Пару днів отоварять оленів і знову підемо в теплі долини
Але це не точно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пару днів отоварять оленів і знову підемо в теплі долини
Але це не точно
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:24
рискните наличкой, прибыль того стоит
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