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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5910591159125913

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пару днів отоварять оленів і знову підемо в теплі долини :)
Але це не точно ;) :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Puente написав:І реально "фронтір" - це просто запобіжний клапан - а зовсім не вирішення проблем на місці ...
вся история развития экономики - история экстенсивного расширения рынков сбыта. Так что, не "предохранительный клапан", а естественный эволюционный путь.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:24

  Долярчик написав:Пару днів отоварять оленів і знову підемо в теплі долини :)
Але це не точно ;) :D
рискните наличкой, прибыль того стоит
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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