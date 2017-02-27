Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:06
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый день, Херсон утром было 27,00-27,14
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:52
Покупает вот кто, а олени сидят в неразрывных грндепо, они зафиксируются уже по 35
10:09
Очень много покупателей - те, кто выводят дивиденды за рубеж. Именно они создают основной спрос на валюту еще с прошлой недели.
10:02
Продавцов значительно меньше, чем покупателей, и они не торопятся выставлять заявки.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:09
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пару днів отоварять оленів і знову підемо в теплі долини
Але це не точно
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:24
рискните наличкой, прибыль того стоит
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 14 лип, 2020 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вчора після виходу новини про рекордний дефіцит бюджету США долар чомусь виріс проти більшості валют. Як це можна пояснити?
|