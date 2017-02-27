Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 14.07.2020.......................27,1578 Доллар прибавил 7 копеек. Рост меньше, чем вчера. Второй день подряд он происходит вне видимой нам части сессии и не соответствует динамике внутри сессии.
Открылись на 7 копеек выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу до рабочих 2 копеек. После небольшой паузы решили идти вниз. За час прошли 6 копеек. Потом резко развернулись и к 12 выросли на 2 копейки. К 12, похоже, решили взять паузу, но это не точно.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно сократились. На это работали все факторы. Наиболее весомо повлияло увеличение объема суточных сертификатов. По мелочи помогали казначейство и обналичка.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 304.4 до 239.6 млн. Обороты совсем скромные, но чистые. Банки почти полностью прекратили собственные операции - общие обороты оказались больше клиентских продаж всего на 5 млн. Объемы клиентских операций также сократились, превышение предложения над спросом сохранилось.
Стартуют публикации суверенных и корпоративных результатов за 2-й квартал. Маленький и диджитальный Сингапур подоспел первым:
- падение ВВП на 41,2% (!!!), значительно хуже ожиданий в 35,9%; - падение производства на 23,1%; - падение строительства на 95,6%; - падение сектора услуг на 37,7%. Singapore Slumps Into Recession With Record 41.2% GDP Plunge https://www.bloomberg.com/news/articles ... rterly-gdp
Такое ощущение, что НБУ что-то хочет продемонстрировать ОП и повлиять на назначение себе "правильного" главы. Потому и выкупает побольше создавая спрос и рост, потому и "рост вне видимой нам части сессии и не соответствует динамике внутри сессии". Но если этот процесс затянется, то скоро на рынок выйдет гривна от аграриев и закрепимся на новых, повышенных, уровнях Но и наш главный велосипедист со своими "желаю всем 30" "помогает" стабильности
Долярчик написав:Пару днів отоварять оленів і знову підемо в теплі долини Але це не точно
рискните наличкой, прибыль того стоит
Так я і ризикую Я тут недавно писав, що планую більше тисячі долярів купити - так от, купив недавно лише 200дол,а решта гривню, на покупку долярів, тримаю далі на поточному рахунку з надією на дешевій
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Обсяг оподаткованого імпорту в Україну в червні зріс на 20% в порівнянні з показниками травня.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки на своїй сторінці у Telegram.
"Завершення жорсткої фази карантину дало поштовх для відновлення економічної активності - що, зокрема, змінило тренд щодо постачання імпорту в Україну", - йдеться в повідомленні.
Якщо в квітні-2020 обсяг оподаткованого імпорту в Україну впав на 26% (порівняно з березнем 2020 року), в травні - ще на 4%, то в червні імпорт почав відновлюватись - і порівняно з попереднім місяцем зріс на 20% (з 81 до 97 млрд грн).
Відповідно, надходження від митниці у червні порівняно з травнем теж зросли на 4 млрд грн (з 23,31 до 27,45 млрд грн).
Порівняно з травнем-2020, імпорт нафтопродуктів (падіння якого було одним з найбільших) зріс на 1,5%. Імпорт реакторів та засобів наземного транспорту - на 16% та 19% відповідно.
Не дивлячись на таке зростання, загальний обсяг оподатковуваного імпорту залишається ще "позаду" показників 2019 року: 97,2 млрд грн у червні 2020 проти 104,6 млрд грн у червні-2019.
Зокрема, імпорт нафтопродуктів ще й досі менший за показники червня-2019 на 8,7 млрд грн, або на 40%. Також глибоким залишається рівень падіння імпорту реакторів, котлів, (на 1,4 млрд грн/10%), засобів наземного транспорту (на 0,7 млрд грн/на 7%).
"Але хоча загальний обсяг оподатковуваного імпорту ще є нижчим за торічні показники, обсяг митних надходжень від імпорту вперше з початку року є фактично тотожним показникам минулого року: 27,45 млрд грн у червні-2020 проти 27,63 млрд грн у червні-2019 (у доларах США минулого року вони становили 1,043 млрд, а цього року - 1,028 млрд)", - вказують аналітики.
jump написав:Обсяг оподаткованого імпорту в Україну в червні зріс на 20% в порівнянні з показниками травня.
При дальнейшем падении экспорта! Внешнеторговое сальдо вновь резко-отрицательное (630 млн долларов). Экономия на импорте в апреле-мае имела место только за счет резкого снижения цен на энергоносители, а в целом он продолжает вытеснять товары украинского производства за счет непаритетного обменного курса. https://bi.customs.gov.ua/trade/#/
Но Киевская Школа Экономики, грантовая организация по продвижению иностранных интересов, патронируемая Томашем Фиалой, выражает этому факту особую радость и называет выходом из кризиса