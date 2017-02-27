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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5910591159125913

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.07.2020.......................27,1578
Доллар прибавил 7 копеек. Рост меньше, чем вчера. Второй день подряд он происходит вне видимой нам части сессии и не соответствует динамике внутри сессии.

Открылись на 7 копеек выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу до рабочих 2 копеек. После небольшой паузы решили идти вниз. За час прошли 6 копеек. Потом резко развернулись и к 12 выросли на 2 копейки. К 12, похоже, решили взять паузу, но это не точно.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. На это работали все факторы. Наиболее весомо повлияло увеличение объема суточных сертификатов. По мелочи помогали казначейство и обналичка.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 304.4 до 239.6 млн. Обороты совсем скромные, но чистые. Банки почти полностью прекратили собственные операции - общие обороты оказались больше клиентских продаж всего на 5 млн. Объемы клиентских операций также сократились, превышение предложения над спросом сохранилось.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:22

Стартуют публикации суверенных и корпоративных результатов за 2-й квартал. Маленький и диджитальный Сингапур подоспел первым:

- падение ВВП на 41,2% (!!!), значительно хуже ожиданий в 35,9%;
- падение производства на 23,1%;
- падение строительства на 95,6%;
- падение сектора услуг на 37,7%.

Singapore Slumps Into Recession With Record 41.2% GDP Plunge
https://www.bloomberg.com/news/articles ... rterly-gdp
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Такое ощущение, что НБУ что-то хочет продемонстрировать ОП и повлиять на назначение себе "правильного" главы. Потому и выкупает побольше создавая спрос и рост, потому и "рост вне видимой нам части сессии и не соответствует динамике внутри сессии".
Но если этот процесс затянется, то скоро на рынок выйдет гривна от аграриев и закрепимся на новых, повышенных, уровнях :(
Но и наш главный велосипедист со своими "желаю всем 30" "помогает" стабильности
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:35

  Proofy написав:
  Долярчик написав:Пару днів отоварять оленів і знову підемо в теплі долини :)
Але це не точно ;) :D
рискните наличкой, прибыль того стоит

Так я і ризикую :D
Я тут недавно писав, що планую більше тисячі долярів купити - так от, купив недавно лише 200дол,а решта гривню, на покупку долярів, тримаю далі на поточному рахунку з надією на дешевій :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:40

Україна різко наростила імпорт товарів

Обсяг оподаткованого імпорту в Україну в червні зріс на 20% в порівнянні з показниками травня.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки на своїй сторінці у Telegram.

"Завершення жорсткої фази карантину дало поштовх для відновлення економічної активності - що, зокрема, змінило тренд щодо постачання імпорту в Україну", - йдеться в повідомленні.

Якщо в квітні-2020 обсяг оподаткованого імпорту в Україну впав на 26% (порівняно з березнем 2020 року), в травні - ще на 4%, то в червні імпорт почав відновлюватись - і порівняно з попереднім місяцем зріс на 20% (з 81 до 97 млрд грн).

Відповідно, надходження від митниці у червні порівняно з травнем теж зросли на 4 млрд грн (з 23,31 до 27,45 млрд грн).

Порівняно з травнем-2020, імпорт нафтопродуктів (падіння якого було одним з найбільших) зріс на 1,5%. Імпорт реакторів та засобів наземного транспорту - на 16% та 19% відповідно.

Не дивлячись на таке зростання, загальний обсяг оподатковуваного імпорту залишається ще "позаду" показників 2019 року: 97,2 млрд грн у червні 2020 проти 104,6 млрд грн у червні-2019.

Зокрема, імпорт нафтопродуктів ще й досі менший за показники червня-2019 на 8,7 млрд грн, або на 40%. Також глибоким залишається рівень падіння імпорту реакторів, котлів, (на 1,4 млрд грн/10%), засобів наземного транспорту (на 0,7 млрд грн/на 7%).

"Але хоча загальний обсяг оподатковуваного імпорту ще є нижчим за торічні показники, обсяг митних надходжень від імпорту вперше з початку року є фактично тотожним показникам минулого року: 27,45 млрд грн у червні-2020 проти 27,63 млрд грн у червні-2019 (у доларах США минулого року вони становили 1,043 млрд, а цього року - 1,028 млрд)", - вказують аналітики.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:49

  jump написав:Обсяг оподаткованого імпорту в Україну в червні зріс на 20% в порівнянні з показниками травня.


При дальнейшем падении экспорта! Внешнеторговое сальдо вновь резко-отрицательное (630 млн долларов). Экономия на импорте в апреле-мае имела место только за счет резкого снижения цен на энергоносители, а в целом он продолжает вытеснять товары украинского производства за счет непаритетного обменного курса.
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/

Но Киевская Школа Экономики, грантовая организация по продвижению иностранных интересов, патронируемая Томашем Фиалой, выражает этому факту особую радость и называет выходом из кризиса :oops: :evil:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:51

Работников Нацбанка переводят на трудовые контракты, чтобы обеспечить им компенсации за увольнения


https://antikor.com.ua/articles/394221- ... voljnenija
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  Proofy написав:
  Долярчик написав:Пару днів отоварять оленів і знову підемо в теплі долини :)
Але це не точно ;) :D
рискните наличкой, прибыль того стоит

Так я і ризикую :D
Я тут недавно писав, що планую більше тисячі долярів купити - так от, купив недавно лише 200дол,а решта гривню, на покупку долярів, тримаю далі на поточному рахунку з надією на дешевій :mrgreen:
Ну всьо, не дочекалися інтервенції, тепер всі прогнози можна викидать
Faceless
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