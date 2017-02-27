Додано: Вів 14 лип, 2020 12:40

Обсяг оподаткованого імпорту в Україну в червні зріс на 20% в порівнянні з показниками травня.



Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки на своїй сторінці у Telegram.



"Завершення жорсткої фази карантину дало поштовх для відновлення економічної активності - що, зокрема, змінило тренд щодо постачання імпорту в Україну", - йдеться в повідомленні.



Якщо в квітні-2020 обсяг оподаткованого імпорту в Україну впав на 26% (порівняно з березнем 2020 року), в травні - ще на 4%, то в червні імпорт почав відновлюватись - і порівняно з попереднім місяцем зріс на 20% (з 81 до 97 млрд грн).



Відповідно, надходження від митниці у червні порівняно з травнем теж зросли на 4 млрд грн (з 23,31 до 27,45 млрд грн).



Порівняно з травнем-2020, імпорт нафтопродуктів (падіння якого було одним з найбільших) зріс на 1,5%. Імпорт реакторів та засобів наземного транспорту - на 16% та 19% відповідно.



Не дивлячись на таке зростання, загальний обсяг оподатковуваного імпорту залишається ще "позаду" показників 2019 року: 97,2 млрд грн у червні 2020 проти 104,6 млрд грн у червні-2019.



Зокрема, імпорт нафтопродуктів ще й досі менший за показники червня-2019 на 8,7 млрд грн, або на 40%. Також глибоким залишається рівень падіння імпорту реакторів, котлів, (на 1,4 млрд грн/10%), засобів наземного транспорту (на 0,7 млрд грн/на 7%).



"Але хоча загальний обсяг оподатковуваного імпорту ще є нижчим за торічні показники, обсяг митних надходжень від імпорту вперше з початку року є фактично тотожним показникам минулого року: 27,45 млрд грн у червні-2020 проти 27,63 млрд грн у червні-2019 (у доларах США минулого року вони становили 1,043 млрд, а цього року - 1,028 млрд)", - вказують аналітики.