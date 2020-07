Додано: Вів 14 лип, 2020 14:16

Moneta написав: Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям.



Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в интервью РБК-Украина.



"Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%" , - сказал он.



Отвечая на вопрос о рисках для партии "Слуга народа" девальвации гривны и роста цен перед местными выборами осенью 2020 года, Наталуха заявил:



"Наверное, придется искать определенный баланс между популярным и непопулярным. Если у тебя на весах скачок цен и потеря рабочего места, то неизвестно, что хуже", - добавил он.



Черговий геній економіки на службі...

Освіта:

2004–2010 — Інститут міжнародних відносин КНУ. Факультет міжнародного приватного права. Юрист-міжнародник, перекладач-референт із французької мови. Захистив магістерську роботу на тему «Вирішення територіальних спорів в міжнародному праві»

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell