striped написав:Потому и выкупает побольше создавая спрос и рост, потому и "рост вне видимой нам части сессии и не соответствует динамике внутри сессии".
НБУ 4 дня подряд ничего не выкупал. Это видно по анализу ликвидности, который непосредственно с интервенциями и курсом не связан. Балансы сходятся. Если уж строить конспирологические теории, логичнее заподозрить, что некие нерезиденты хотят подешевле купить наши гривневвые облигации и для этого играют по ночам мелкими суммами. Если не искать заговор, график роста можно объяснить его эмоциональной природой. На пустом рынке играют эмоции, а когда начинается активная торговля, начинает играть истинный баланс спроса и предложения.
Они там разберутся,в конце концов напечатают,они заслужили такое положение вещей,а вот весь мир,который набрался кредитов в долларах США под некислые проценты,как собака блох,начинает рыдать:чем отдавать долги,когда абсолютно у всех ВВП рухнул(((
Хроники звиздеца в бюджетном процессе,за бортом уже 13 дней,почти половина месяца,собрано налогов аж 20 ярдов,военного сбора 760 лямов(скажите самое время было отменить операции по ОВГЗ от этого ганебного податку? ),возмещение НДС вообще за гранью добра и зла,всего навсего 600 лямов,хотя обычно 3 ярда за первую половину наливали.
Вот такие пироги малята,как собрать плановые 120 ярдов без печатного станка,наверное всем понятно что это невозможно. Вот в пятницу засветились новые звёздочки в получении рефинанса от НБУ,вы не поверите,но это фактически ахметов и бениальная няня,распил стартовал,думаю даже в ОВГЗ эти деньги не пойдут,а на поддержку "страдающей от низкого курса промышленности"((
В прошлом месяце,по моим прикидкам расходы были всего навсего 80 ярдов гривен,идёт очень жёсткий зажим всех бюджетных расчётов с подрядчиками,вот когда ко всем оптимизаторам хлынет бюджетная эмиссионная гривна,то скорее всего одним махом возьмём и 35,а может и 40.
А пока надежды на призрачный откат к 20-м числам,ждите,можете написать письмо великому писателю лапши:"весна прыйде,розводыты лохив будемо".
п.с. столица по 27.10 наборы,от себя 27.13-27.15.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
У четвер 9-го були виплатили 671,623 млн.долярів, з які були раніше розміщені під ставку 6.5% річних.
Цікаво, скільки залучать сьогодні і на скільки доляри будуть дешевші від загубленої екзерцизом домовленості останнього розміщеня єврооблігацій, для яких під час розміщення орієнтир доходності єврооблігацій вдалося знизити з 7,875 відсотка до 7,3-7,4 відсотка.
Та сьогодні все має і скінчитись!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Они там разберутся,в конце концов напечатают,они заслужили такое положение вещей,а вот весь мир,который набрался кредитов в долларах США под некислые проценты,как собака блох,начинает рыдать:чем отдавать долги,когда абсолютно у всех ВВП рухнул(((
Хроники звиздеца в бюджетном процессе,за бортом уже 13 дней,почти половина месяца,собрано налогов аж 20 ярдов,военного сбора 760 лямов(скажите самое время было отменить операции по ОВГЗ от этого ганебного податку? ),возмещение НДС вообще за гранью добра и зла,всего навсего 600 лямов,хотя обычно 3 ярда за первую половину наливали.
Вот такие пироги малята,как собрать плановые 120 ярдов без печатного станка,наверное всем понятно что это невозможно. Вот в пятницу засветились новые звёздочки в получении рефинанса от НБУ,вы не поверите,но это фактически ахметов и бениальная няня,распил стартовал,думаю даже в ОВГЗ эти деньги не пойдут,а на поддержку "страдающей от низкого курса промышленности"((
В прошлом месяце,по моим прикидкам расходы были всего навсего 80 ярдов гривен,идёт очень жёсткий зажим всех бюджетных расчётов с подрядчиками,вот когда ко всем оптимизаторам хлынет бюджетная эмиссионная гривна,то скорее всего одним махом возьмём и 35,а может и 40.
А пока надежды на призрачный откат к 20-м числам,ждите,можете написать письмо великому писателю лапши:"весна прыйде,розводыты лохив будемо".
п.с. столица по 27.10 наборы,от себя 27.13-27.15.
Беда не приходит одна(С)...+ хасиды уже никуда не едут
У Міністерстві закордонних справ вирішили, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів в Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в поточному році є неможливим. Причина тому - коронавірус.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав: Беда не приходит одна(С)...+ хасиды уже никуда не едут
У Міністерстві закордонних справ вирішили, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів в Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в поточному році є неможливим. Причина тому - коронавірус.
Наконец-то жители Умани отдохнут от хасидов и их денег. МИД Украины к этому событию никаким боком - Израиль для полётов закрыт
Moneta написав:Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям.
Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в интервью РБК-Украина.
"Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%", - сказал он.
Отвечая на вопрос о рисках для партии "Слуга народа" девальвации гривны и роста цен перед местными выборами осенью 2020 года, Наталуха заявил:
"Наверное, придется искать определенный баланс между популярным и непопулярным. Если у тебя на весах скачок цен и потеря рабочего места, то неизвестно, что хуже", - добавил он.
2004–2010 — Інститут міжнародних відносин КНУ. Факультет міжнародного приватного права. Юрист-міжнародник, перекладач-референт із французької мови. Захистив магістерську роботу на тему «Вирішення територіальних спорів в міжнародному праві»
Чекаємо "рятівні" 30 грн за долар.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0442(0,11985). ТАКІ ТАК - ПРИПАЛИ. Йшло додолу по 4,42 копійки за добу. Це більше ніж в 2,71 раз повільніше чим росло тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0062(+ 0,0089). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 0,62 копійки за добу. Це в 1.43 рази повільніше. Потяг собі йде на Богодухів. І він знов гальмує.
Повні оберти МБ за тиждень 1471,9955(1593,56) млн. долярів. Впали. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень також добряче впали і склали 294,40 (398,39) млн.дол. Здається стурбоаність Екзерцизом пішла на спад, чи може сало вже перепрятали... В наслідок цього, середні оберти за тиждень були меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 362,13 (364,86) млн. грн., які також припалили. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,1578(26,9359) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,0450(26,0141) грн./дол. і це на 1,11(0,92) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 4,27(3.54) відсотка. Знову підросли.
Доляр по року перекуплено на 1,11 гривні.
От і думайте, чи треба таки купувати зараз тую валюту. Та бесперечно те, що хто продавав дорожче, а купував дешевше 26,0450 грн./доляр мають зиск по року.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,9929(26,9856) грн./$. Воно ВИРОСЛО.
BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ, А МІЖБАНК ЗУПИНИВСЯ!!! ЖИМ_ЖИМ ДОЛЯРА, ЗДАЄТЬСЯ, СКІНЧИТЬСЯ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ[/b]
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,9929 грн./дол. 27 так і не взяли!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zРадио написав:Стартуют публикации суверенных и корпоративных результатов за 2-й квартал. Маленький и диджитальный Сингапур подоспел первым:
- падение ВВП на 41,2% (!!!), значительно хуже ожиданий в 35,9%; - падение производства на 23,1%; - падение строительства на 95,6%; - падение сектора услуг на 37,7%. Singapore Slumps Into Recession With Record 41.2% GDP Plunge https://www.bloomberg.com/news/articles ... rterly-gdp
по Японії бачив що падіння пром. виробництва майже 20%