Кстати, бананы на днях по 25 в маркете были
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:54
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:05
Спрогнозований відкат і вдала купівля, трохи більше тижня тому в неділю:
viewtopic.php?f=4&p=5006868#p5006868
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Що, в п'ятницю розвертаємось?
Чи вже завтра?
- рОкета!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:14
Если бардак нельзя остановить, его нужно возглавить (С)
А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если в сша лучшей альтернативы нет с чего она в Украине вдруг найдётся?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:18
Трохи за курс + ліквідність
Вітаюсь совсіма!
Сибарит в мене питання!
Чому в пʼятницю перед довгими 3-ма ночами банки скинули більше 25 млрд. з овернайтів на коррахунки? Чому банки відмовились від додаткового прибутку на пустому місті?
1) Середньодобове значення ліквідності (те, що завжди доступно на протязі дня = коррахунки та овернайти разом). Поточне значення - 74547,86(66677,33+7870,53) млн.грн. для порівняння:
значення на початок року - 111 167 млн.грн.;
середнє по цьому року - 82776,04 млн.грн.;
середнє за попередній рік - 68094,09 млн.грн.
2) Тижневі сертифікати НБУ.
Цими бумагами НБУ регулює залишкову ліквідність банків. Погано коли банкам немає куди пристроїти гроші в економіці (немає кому надати кредити, та ще гроші не потрібні казначейству, не продають ОВДП). І відсотки за цими сертифікатами, то є прямий напрямок вливання в єкономіку нічим не забеспечених грошей. Маємо максимальне значення у лютому - 170 262 млн.грн. і відсоток на той час 11%.
Поточне значення - 86710(81907+4803) млн.грн. під 6 відсотків. На ринку залишкова ліквідність росте!
Відсотки з початку року (13,5%) впали більше ніж вдвічи. Банкам не цікаво стало тримати гроші на цих бумагах. Вони шукають більшу доходність і, зрозуміло, що викупають ОВДП на вторинному ринку, бо попередні випуски ОВДП, дійсно мають цікавішу прибутковість, ніж поточні розміщення. Якшо поточні розмішення будуть відсотки на 2 більші за облікову ставку, то банки будуть купувати і нові ОВДП. А ось треба їх зараз ще розміщувати?
3) Казначейскі рахунки МінФіну.
Таки рекорд на 01.07.2020 маємо 75 700,6 млн.грн. Ну, не враховуючи 2 млрд. валюти.
−75700,61-2744+1765+1588+3530+388+9724+2779+2050-457 = −57077,61 млн.грн.
Тобто на поточних коррахунках ГосКазначейства на сьогодні маємо десь 57077,61(71561,61-14484) млн.грн. Йдуть виплати держслужбовцям на початку місяця. Та вже прийшов податковий тиждень. Скоро гроші мають піти в протилежному напрямку.
Хочу звернути увагу на те що з початку місяця Інкасація додала в оббіг готівки на 11027,14 млн.грн., які забрала з коррахунків.
А що, так і має бути, бо мінімалку збільшили!
Додавали НБУ купуючи доляр + довгостроковий рефінанс і Казначейство.
Забирали банки на тижневі сертифікати і сбільшення коррахунків, та Інкасація на сбільшення готівки.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:24
Секвестр в нашем случае это дефолт по овгз аля 98, с обещанием их погасить через лет 5.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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