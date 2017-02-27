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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5913591459155916>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:
  centurionus написав:Чекаємо "рятівні" 30 грн за долар.

Давно пора. Индекс банана ещё не подводил.
Кстати, бананы на днях по 25 в маркете были
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:54

  alter написав:
Zebra написав:
  centurionus написав:Чекаємо "рятівні" 30 грн за долар.

Давно пора. Индекс банана ещё не подводил.
Кстати, бананы на днях по 25 в маркете были

Когда банан падает ниже доллара - жди ослабления гривны. Предупреждал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:00

somilitark
Я про світові валюти питав. З гривнею все вже зрозуміло
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:05

  s0v7a написав:І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,9929 грн./дол. 27 так і не взяли!
Спрогнозований відкат і вдала купівля, трохи більше тижня тому в неділю:
  Antidaf написав:Не стала испытывать судьбу, да и воскресение - день свободный. Купила в серой обменке "минфина" по 27,03 и закрыла вопрос. Даже, если откатят к среде до 26,90, все равно будут двигать в среднесрочной перспективе к 28.
Жалею, что упустила момент и не купила по 26,65.

viewtopic.php?f=4&p=5006868#p5006868
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що, в п'ятницю розвертаємось? :mrgreen:
Чи вже завтра? :lol:

- рОкета! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:14

  centurionus написав:Черговий геній економіки на службі...
Освіта:
2004–2010 — Інститут міжнародних відносин КНУ. Факультет міжнародного приватного права. Юрист-міжнародник, перекладач-референт із французької мови. Захистив магістерську роботу на тему «Вирішення територіальних спорів в міжнародному праві»

Чекаємо "рятівні" 30 грн за долар.


Если бардак нельзя остановить, его нужно возглавить (С)
А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitalych-new написав:А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?
если в сша лучшей альтернативы нет с чего она в Украине вдруг найдётся?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitalych-new написав:А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?


секвестр :)
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:18

Трохи за курс + ліквідність


Вітаюсь совсіма!
Зображення

Сибарит в мене питання!

Чому в пʼятницю перед довгими 3-ма ночами банки скинули більше 25 млрд. з овернайтів на коррахунки? Чому банки відмовились від додаткового прибутку на пустому місті?

1) Середньодобове значення ліквідності (те, що завжди доступно на протязі дня = коррахунки та овернайти разом). Поточне значення - 74547,86(66677,33+7870,53) млн.грн. для порівняння:
значення на початок року - 111 167 млн.грн.;
середнє по цьому року - 82776,04 млн.грн.;
середнє за попередній рік - 68094,09 млн.грн.

2) Тижневі сертифікати НБУ.
Цими бумагами НБУ регулює залишкову ліквідність банків. Погано коли банкам немає куди пристроїти гроші в економіці (немає кому надати кредити, та ще гроші не потрібні казначейству, не продають ОВДП). І відсотки за цими сертифікатами, то є прямий напрямок вливання в єкономіку нічим не забеспечених грошей. Маємо максимальне значення у лютому - 170 262 млн.грн. і відсоток на той час 11%.
Поточне значення - 86710(81907+4803) млн.грн. під 6 відсотків. На ринку залишкова ліквідність росте!

Відсотки з початку року (13,5%) впали більше ніж вдвічи. Банкам не цікаво стало тримати гроші на цих бумагах. Вони шукають більшу доходність і, зрозуміло, що викупають ОВДП на вторинному ринку, бо попередні випуски ОВДП, дійсно мають цікавішу прибутковість, ніж поточні розміщення. Якшо поточні розмішення будуть відсотки на 2 більші за облікову ставку, то банки будуть купувати і нові ОВДП. А ось треба їх зараз ще розміщувати?

3) Казначейскі рахунки МінФіну.

Таки рекорд на 01.07.2020 маємо 75 700,6 млн.грн. Ну, не враховуючи 2 млрд. валюти.

−75700,61-2744+1765+1588+3530+388+9724+2779+2050-457 = −57077,61 млн.грн.

Тобто на поточних коррахунках ГосКазначейства на сьогодні маємо десь 57077,61(71561,61-14484) млн.грн. Йдуть виплати держслужбовцям на початку місяця. Та вже прийшов податковий тиждень. Скоро гроші мають піти в протилежному напрямку.

Хочу звернути увагу на те що з початку місяця Інкасація додала в оббіг готівки на 11027,14 млн.грн., які забрала з коррахунків.

А що, так і має бути, бо мінімалку збільшили!

Додавали НБУ купуючи доляр + довгостроковий рефінанс і Казначейство.
Забирали банки на тижневі сертифікати і сбільшення коррахунків, та Інкасація на сбільшення готівки.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:24

  Alex6 написав:
  Vitalych-new написав:А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?


секвестр :)


Секвестр в нашем случае это дефолт по овгз аля 98, с обещанием их погасить через лет 5.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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