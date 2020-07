Додано: Вів 14 лип, 2020 15:54

Zebra написав: centurionus написав: Чекаємо "рятівні" 30 грн за долар. Чекаємо "рятівні" 30 грн за долар.

Давно пора. Индекс банана ещё не подводил. Давно пора. Индекс банана ещё не подводил.

Схоже, час вкладатися з депо в "цеглобетоній" на стадії фундаменту з гривневою розстрочкою (припустимо, житло середнього класу, в ліквідних місцинах).

І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами... Схоже, час вкладатися з депо в "цеглобетоній" на стадії фундаменту з гривневою розстрочкою (припустимо, житло середнього класу, в ліквідних місцинах).І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell