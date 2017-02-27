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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5913591459155916

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:27

  Alex6 написав:
  Vitalych-new написав:А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?


секвестр :)


ню-ню.....
Обрежьте пенсии (= дотации в ПФ), расходы на оборону (без комментариев), на медицину (при коронавирусе), з/п бюджетникам и госаппарату..... Государство рухнет !
Обрезать уже нечего, кроме заморозки выплат по кредитам и облигациям, и то это не поможет полностью решить проблему. Надо было ещё 2,5 года назад не начинать брать в долг под безумные %%, попутно подкашивая внутренних производителей и экспортёров
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:32

  Alex6 написав:
  Vitalych-new написав:А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?


секвестр :)

на секвестрі менше по кишеням піде.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:37

  Vitalych-new написав:
  Alex6 написав:
  Vitalych-new написав:А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?


секвестр :)


ню-ню.....
Обрежьте пенсии (= дотации в ПФ), расходы на оборону (без комментариев), на медицину (при коронавирусе), з/п бюджетникам и госаппарату..... Государство рухнет !
Обрезать уже нечего, кроме заморозки выплат по кредитам и облигациям, и то это не поможет полностью решить проблему. Надо было ещё 2,5 года назад не начинать брать в долг под безумные %%, попутно подкашивая внутренних производителей и экспортёров

є 100500 програм тіпа латання в мільонний раз моста Патона, добудова моста через Дніпро, або метро в іпеня, або ямковий ремонт доріг в Конча Заспу, підйом мінімалки , зняття граничних з.п. в публічному секторі, вєлодоріжки по Дніпру, ремонт ооперного театру, чи якого там палацу, боротьба за макаронавірусом і т.д.

А ще є парк машин в кожному відомстві...

А ще відмова від програм МВФ та Світового Банку і Євросоюза..
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 лип, 2020 15:40, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:39

  Moneta написав:
  Alex6 написав:
  Vitalych-new написав:А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?


секвестр :)


Секвестр в нашем случае это дефолт по овгз аля 98, с обещанием их погасить через лет 5.



да не...

бюджету сервескт на 100 ярдов
ОВГЗ - перезанять на 100 ярдов
бюджетникам - напечатать на 100 ярдов

всего по чуть чуть и 300 ярдов дефицита распихали
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:54

  Zebra написав:
  centurionus написав:Чекаємо "рятівні" 30 грн за долар.

Давно пора. Индекс банана ещё не подводил.

Схоже, час вкладатися з депо в "цеглобетоній" на стадії фундаменту з гривневою розстрочкою (припустимо, житло середнього класу, в ліквідних місцинах). :roll:
І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами... :oops:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:58

  striped написав:Такое ощущение, что НБУ что-то хочет продемонстрировать ОП и повлиять на назначение себе "правильного" главы. Потому и выкупает побольше создавая спрос и рост, потому и "рост вне видимой нам части сессии и не соответствует динамике внутри сессии".
Но если этот процесс затянется, то скоро на рынок выйдет гривна от аграриев и закрепимся на новых, повышенных, уровнях :(
Но и наш главный велосипедист со своими "желаю всем 30" "помогает" стабильности

Опять же,желаю по 30 может быть производным от желаний напечатать,но поменьше и запустить вторую часть марлезонского балета с нерезидентами и овгз,снова дав им зайти в гривневые бумаги на ещё более высоких уровнях.Поскольку ставка ниже,отобьют на большем девале и ревале.Лето 2019 2.0 и снова здравствуйте :)
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.07.2020.............15.07.2020
дата розрахунку................13.07.2020..............14.07.2020
Євро...................................30,687....................30,8745
Долар США........................27,0883...................27,1436
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на 7 копеек выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу до рабочих 2 копеек. После небольшой паузы решили идти вниз. За час прошли 6 копеек. Потом резко развернулись и к 12 выросли на 2 копейки и ненадолго уравновесились.
Перед обедом концепция снова поменялась - опустились на 3 копейки. После обеда выросли на копейку. К 15 часам оказалось, что на рынке еще осталась лишняя валюта. Это послужило поводом снизиться на 3.5 копейки, уйдя ниже вчерашнего закрытия.
Официальный курс встретили котировками 27.0850 - 27.1100. За день снизились на 8.5 копеек относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня торговали весело. Частая смена направления движения намекает на приблизительный баланс спроса и предложения. Избыток валюты был минимальным.

Этот день в истории:
2019 - 25.7606 (-4) +138
2018 - 26.2332 (+1) +91

2017 - 26.0177 (+5)
2016 - 24.7980 (-3)

  s0v7a написав:Сибарит в мене питання!

Чому в пʼятницю перед довгими 3-ма ночами банки скинули більше 25 млрд. з овернайтів на коррахунки? Чому банки відмовились від додаткового прибутку на пустому місті?

Не знаю.
Возможно, какие-то игры со средним значением резервов.
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.06.2020 по 10.07.2020 50 740
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами...
смотря сколько напечатают и 50 может вылезти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:14

  flyman написав:по Японії бачив що падіння пром. виробництва майже 20%


Страшно тогда даже представить, что там с сектором услуг. Британский национальный институт экономических и социальных исследований оценил сегодня падение местной экономики от 20% до 25%, причем бОльшая часть потерь - именно услуги. В 3-м квартале при этом восстановление составит меньше половины потерянного :cry:

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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Опять же,желаю по 30 может быть производным от желаний напечатать,но поменьше и запустить вторую часть марлезонского балета с нерезидентами и овгз,снова дав им зайти в гривневые бумаги на ещё более высоких уровнях.Поскольку ставка ниже,отобьют на большем девале и ревале.Лето 2019 2.0 и снова здравствуйте
я уже давно говорил что перезапустить овгз можно только девалом с гарантией укрепления курса на 10-20% в течении года. На такое еще поведуться а на 10% с риском девала - дурных нема.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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