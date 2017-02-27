|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:27
Alex6 написав: Vitalych-new написав:
А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?
секвестр
ню-ню.....
Обрежьте пенсии (= дотации в ПФ), расходы на оборону (без комментариев), на медицину (при коронавирусе), з/п бюджетникам и госаппарату..... Государство рухнет !
Обрезать уже нечего, кроме заморозки выплат по кредитам и облигациям, и то это не поможет полностью решить проблему. Надо было ещё 2,5 года назад не начинать брать в долг под безумные %%, попутно подкашивая внутренних производителей и экспортёров
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 1294
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:32
Alex6 написав: Vitalych-new написав:
А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?
секвестр
на секвестрі менше по кишеням піде.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20451
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1436 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:37
Vitalych-new написав: Alex6 написав: Vitalych-new написав:
А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?
секвестр
ню-ню.....
Обрежьте пенсии (= дотации в ПФ), расходы на оборону (без комментариев), на медицину (при коронавирусе), з/п бюджетникам и госаппарату..... Государство рухнет !
Обрезать уже нечего, кроме заморозки выплат по кредитам и облигациям, и то это не поможет полностью решить проблему. Надо было ещё 2,5 года назад не начинать брать в долг под безумные %%, попутно подкашивая внутренних производителей и экспортёров
є 100500 програм тіпа латання в мільонний раз моста Патона, добудова моста через Дніпро, або метро в іпеня, або ямковий ремонт доріг в Конча Заспу, підйом мінімалки , зняття граничних з.п. в публічному секторі, вєлодоріжки по Дніпру, ремонт ооперного театру, чи якого там палацу, боротьба за макаронавірусом і т.д.
А ще є парк машин в кожному відомстві...
А ще відмова від програм МВФ та Світового Банку і Євросоюза..
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 14 лип, 2020 15:40, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20451
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1436 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:39
Moneta написав: Alex6 написав: Vitalych-new написав:
А если реально, то какая альтернатива у этих керманычей осталась лучше эмиссии ?
секвестр
Секвестр в нашем случае это дефолт по овгз аля 98, с обещанием их погасить через лет 5.
да не...
бюджету сервескт на 100 ярдов
ОВГЗ - перезанять на 100 ярдов
бюджетникам - напечатать на 100 ярдов
всего по чуть чуть и 300 ярдов дефицита распихали
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:54
Zebra написав: centurionus написав:
Чекаємо "рятівні" 30 грн за долар.
Давно пора. Индекс банана ещё не подводил.
Схоже, час вкладатися з депо в "цеглобетоній" на стадії фундаменту з гривневою розстрочкою (припустимо, житло середнього класу, в ліквідних місцинах).
І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:58
striped написав:
Такое ощущение, что НБУ что-то хочет продемонстрировать ОП и повлиять на назначение себе "правильного" главы. Потому и выкупает побольше создавая спрос и рост, потому и "рост вне видимой нам части сессии и не соответствует динамике внутри сессии".
Но если этот процесс затянется, то скоро на рынок выйдет гривна от аграриев и закрепимся на новых, повышенных, уровнях
Но и наш главный велосипедист со своими "желаю всем 30" "помогает" стабильности
Опять же,желаю по 30 может быть производным от желаний напечатать,но поменьше и запустить вторую часть марлезонского балета с нерезидентами и овгз,снова дав им зайти в гривневые бумаги на ещё более высоких уровнях.Поскольку ставка ниже,отобьют на большем девале и ревале.Лето 2019 2.0 и снова здравствуйте
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 551
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:01
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.07.2020.............15.07.2020
дата розрахунку................13.07.2020..............14.07.2020
Євро...................................30,687....................30,8745
Долар США........................27,0883...................27,1436
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на 7 копеек выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу до рабочих 2 копеек. После небольшой паузы решили идти вниз. За час прошли 6 копеек. Потом резко развернулись и к 12 выросли на 2 копейки и ненадолго уравновесились.
Перед обедом концепция снова поменялась - опустились на 3 копейки. После обеда выросли на копейку. К 15 часам оказалось, что на рынке еще осталась лишняя валюта. Это послужило поводом снизиться на 3.5 копейки, уйдя ниже вчерашнего закрытия.
Официальный курс встретили котировками 27.0850 - 27.1100. За день снизились на 8.5 копеек относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня торговали весело. Частая смена направления движения намекает на приблизительный баланс спроса и предложения. Избыток валюты был минимальным.
Этот день в истории:
2019 - 25.7606 (-4) +138
2018 - 26.2332 (+1) +91
2017 - 26.0177 (+5)
2016 - 24.7980 (-3)
s0v7a написав:
Сибарит в мене питання!
Чому в пʼятницю перед довгими 3-ма ночами банки скинули більше 25 млрд. з овернайтів на коррахунки? Чому банки відмовились від додаткового прибутку на пустому місті?
Не знаю.
Возможно, какие-то игры со средним значением резервов.
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.06.2020 по 10.07.2020 50 740
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5036
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 2813 раз.
- Подякували: 7282 раз.
-
- Профіль
-
13
8
13
1
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:11
centurionus написав:
І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами...
смотря сколько напечатают и 50 может вылезти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4209
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 878 раз.
- Подякували: 1195 раз.
-
- Профіль
-
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6583
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 2579 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:14
goldfinger написав:
Опять же,желаю по 30 может быть производным от желаний напечатать,но поменьше и запустить вторую часть марлезонского балета с нерезидентами и овгз,снова дав им зайти в гривневые бумаги на ещё более высоких уровнях.Поскольку ставка ниже,отобьют на большем девале и ревале.Лето 2019 2.0 и снова здравствуйте
я уже давно говорил что перезапустить овгз можно только девалом с гарантией укрепления курса на 10-20% в течении года. На такое еще поведуться а на 10% с риском девала - дурных нема.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4209
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 878 раз.
- Подякували: 1195 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|495
|102984
|
|
|7049
|1590003
|
Вів 14 лип, 2020 13:57
ЛОБ
|
|19479
|2398784
|
|