Чому в пʼятницю перед довгими 3-ма ночами банки скинули більше 25 млрд. з овернайтів на коррахунки? Чому банки відмовились від додаткового прибутку на пустому місті?
Не знаю. Возможно, какие-то игры со средним значением резервов.
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.06.2020 по 10.07.2020 50 740
Вітаю, Сибарит.
З низу догори.
Так, жовта лінія на малюнку і є то значення встановленого середнього нормативу!
І так в мене теж була думка як тую величину середнього норматива змінили, бо зміна подається через чотири робочі доби, а зміна діє з 10, як раз дня коли сталося це непорозуміння. 16 мають опублікувати нове значення.
А от якісь інші думки хтось має?
Наприклад, витягли гроші на коррахунки бо боялися завеликого обміну валюти у не робочі дні, що треба було якось перекрити ранком понеділка? Чи ще щось?
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Угораю с комментария Гонтаревой дружественному НВ:
"Вот читаю и думаю, что этот Зе-президент уже потерялся. В прошлом году на дебатах на Олимпийском стадионе он кричал Порошенко: “Почему ваша Гонтарева обвалила курс?”. А теперь он требует девальвировать гривну до 30, поскольку такой курс записан в бюджет. Может, просто бюджет переписать…" — сказала Гонтарева.
А может ты бы Бюджетный Кодекс почитала?! Прогноз, который ложится с основу Бюджета, предоставляет, барабанная дробь, НБУ!!! Ну лиса И как хорошо, когда есть карманные и неграмотные журналисты, которые такое проглотят и напечатают как нечто ценное...
Стаття 33. Складання та схвалення Бюджетної декларації 3. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України: до 1 березня року, що передує плановому, - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період; до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року; до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
zРадио написав:Угораю с комментария Гонтаревой дружественному НВ:
"Вот читаю и думаю, что этот Зе-президент уже потерялся. В прошлом году на дебатах на Олимпийском стадионе он кричал Порошенко: “Почему ваша Гонтарева обвалила курс?”. А теперь он требует девальвировать гривну до 30, поскольку такой курс записан в бюджет. Может, просто бюджет переписать…" — сказала Гонтарева.
А может ты бы Бюджетный Кодекс почитала?! Прогноз, который ложится с основу Бюджета, предоставляет, барабанная дробь, НБУ!!! Ну лиса И как хорошо, когда есть карманные и неграмотные журналисты, которые такое проглотят и напечатают как нечто ценное...
Стаття 33. Складання та схвалення Бюджетної декларації 3. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України: до 1 березня року, що передує плановому, - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період; до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року; до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
Ліса є. А хто Базіло і Карабас Барабас (з жандармом та буратінами понятно)?
У четвер 9-го були виплатили 671,623 млн.долярів, які були раніше розміщені під ставку 6.5% річних.
Цікаво, скільки залучать сьогодні і на скільки доляри будуть дешевші від загубленої екзерцизом домовленості останнього розміщеня єврооблігацій, для яких під час розміщення орієнтир доходності єврооблігацій вдалося знизити з 7,875 відсотка до 7,3-7,4 відсотка.
Залучили більше ніж вдвічи меньше чим тижнем раніше виплатили
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 14 лип, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zРадио написав:до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року; до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.[/i] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
Получается, что курсовые прогнозы на 2020г готовила Гонтарева в апреле 2019г. ?
Zebra написав:Давно пора. Индекс банана ещё не подводил.
Схоже, час вкладатися з депо в "цеглобетоній" на стадії фундаменту з гривневою розстрочкою (припустимо, житло середнього класу, в ліквідних місцинах). І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами...
при таких раскладах будете там же где и вкладчики Аркады
кто и за чей счет будет то все достраивать если все захотят нажучить застройщика ?
Звичайно, забудовника треба вивчати. (забудовник може кинути і без девальвації, до речі). Втім в період 2014-2015 з девальвацією 2-3х все було відносно стабільно. Навіть ціни на квадрат не піднімали, як правило. Матеріали тощо використовують вітчизняні, зарплати в грн, маржа чимала, лаг і т.і. Хабарі за дозволи в у.о. вже сплачені. .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
zРадио написав:до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року; до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.[/i] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
Получается, что курсовые прогнозы на 2020г готовила Гонтарева в апреле 2019г. ?
Не Гонтарева, а защищаемая ею команда НБУ. Готовила в марте, уточняла в июле и ноябре (плюс еще в марте 2020-го при секвестре). Минфин не с потолка берет курс валюты - он получает его от "эффективного и независимого"!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 14 лип, 2020 17:01, всього редагувалось 2 разів.