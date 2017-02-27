RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59155916591759185919>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:19

  Сибарит написав:...

  s0v7a написав:Сибарит в мене питання!

Чому в пʼятницю перед довгими 3-ма ночами банки скинули більше 25 млрд. з овернайтів на коррахунки? Чому банки відмовились від додаткового прибутку на пустому місті?

Не знаю.
Возможно, какие-то игры со средним значением резервов.
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.06.2020 по 10.07.2020 50 740


Вітаю, Сибарит.

З низу догори.

Так, жовта лінія на малюнку і є то значення встановленого середнього нормативу!

І так в мене теж була думка як тую величину середнього норматива змінили, бо зміна подається через чотири робочі доби, а зміна діє з 10, як раз дня коли сталося це непорозуміння. 16 мають опублікувати нове значення.

А от якісь інші думки хтось має?

Наприклад, витягли гроші на коррахунки бо боялися завеликого обміну валюти у не робочі дні, що треба було якось перекрити ранком понеділка? Чи ще щось?


ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:19

  centurionus написав:
  Zebra написав:
  centurionus написав:Чекаємо "рятівні" 30 грн за долар.

Давно пора. Индекс банана ещё не подводил.

Схоже, час вкладатися з депо в "цеглобетоній" на стадії фундаменту з гривневою розстрочкою (припустимо, житло середнього класу, в ліквідних місцинах). :roll:
І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами... :oops:



при таких раскладах будете там же где и вкладчики Аркады

кто и за чей счет будет то все достраивать если все захотят нажучить застройщика ?
Alex6
 
Повідомлень: 794
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:22

16-10:
Харьков 27.13 - 27.15 (утром 27.15 - 27.22),
диапазон цен наличного доллара: 27.10..27.13 - 27.15..27.18 (ПОВ, опт), в большинстве случаев спред 3-5 копеек.

В Сумах и Полтаве курс доллара откатился к утренним уровням (курс продажи снизился на 5 копеек).

Сумы 27.05 - 27.20 (27.05 - 27.20)
Полтава 27.07 - 27.18..27.20 (27.07 - 27.20)
Patrick
 
Повідомлень: 901
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1449 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:35

https://investing.com/economic-calendar ... alance-369
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21569
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:42

Угораю с комментария Гонтаревой дружественному НВ:

"Вот читаю и думаю, что этот Зе-президент уже потерялся. В прошлом году на дебатах на Олимпийском стадионе он кричал Порошенко: “Почему ваша Гонтарева обвалила курс?”. А теперь он требует девальвировать гривну до 30, поскольку такой курс записан в бюджет. Может, просто бюджет переписать…" — сказала Гонтарева.

А может ты бы Бюджетный Кодекс почитала?! Прогноз, который ложится с основу Бюджета, предоставляет, барабанная дробь, НБУ!!! Ну лиса :D И как хорошо, когда есть карманные и неграмотные журналисты, которые такое проглотят и напечатают как нечто ценное...

Стаття 33. Складання та схвалення Бюджетної декларації
3. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
до 1 березня року, що передує плановому, - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період;
до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:49

  zРадио написав:Угораю с комментария Гонтаревой дружественному НВ:

"Вот читаю и думаю, что этот Зе-президент уже потерялся. В прошлом году на дебатах на Олимпийском стадионе он кричал Порошенко: “Почему ваша Гонтарева обвалила курс?”. А теперь он требует девальвировать гривну до 30, поскольку такой курс записан в бюджет. Может, просто бюджет переписать…" — сказала Гонтарева.

А может ты бы Бюджетный Кодекс почитала?! Прогноз, который ложится с основу Бюджета, предоставляет, барабанная дробь, НБУ!!! Ну лиса :D И как хорошо, когда есть карманные и неграмотные журналисты, которые такое проглотят и напечатают как нечто ценное...

Стаття 33. Складання та схвалення Бюджетної декларації
3. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
до 1 березня року, що передує плановому, - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період;
до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Ліса є.
А хто Базіло і Карабас Барабас (з жандармом та буратінами понятно)?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20458
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:54

Аукціон

  s0v7a написав:
Вітаюсь со всіма!

Бо є куди сьогодні їх пристроїти на аукціоні.

У четвер 9-го були виплатили 671,623 млн.долярів, які були раніше розміщені під ставку 6.5% річних.

Цікаво, скільки залучать сьогодні і на скільки доляри будуть дешевші від загубленої екзерцизом домовленості останнього розміщеня єврооблігацій, для яких під час розміщення орієнтир доходності єврооблігацій вдалося знизити з 7,875 відсотка до 7,3-7,4 відсотка. :lol:

Та сьогодні все має і скінчитись!

ВО

Хай щастить!


Вітаюсь со всіма!

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 8 307 635 765,57 грн. (за курсом НБУ)

Залучили доляру 293 545 000. І взяли його не дорожче 3,5 відсотків.

Правда пропозиція була вдвічі меньшою, ніж повернули 9-го числа.

Гривня копійки:
Місячні-3 173 110,20 грн. - 7%,
річні - 2 784 295,84 грн. - 9,2%,
3-річки - 4 610 066,50 грн. - 10%!!!

Залучили більше ніж вдвічи меньше чим тижнем раніше виплатили :cry:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 14 лип, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:55

  zРадио написав:до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.[/i]
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Получается, что курсовые прогнозы на 2020г готовила Гонтарева в апреле 2019г. ?
Donnald
 
Повідомлень: 614
З нами з: 24.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:55

  Alex6 написав:
  centurionus написав:
  Zebra написав:Давно пора. Индекс банана ещё не подводил.

Схоже, час вкладатися з депо в "цеглобетоній" на стадії фундаменту з гривневою розстрочкою (припустимо, житло середнього класу, в ліквідних місцинах). :roll:
І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами... :oops:



при таких раскладах будете там же где и вкладчики Аркады

кто и за чей счет будет то все достраивать если все захотят нажучить застройщика ?

Звичайно, забудовника треба вивчати. (забудовник може кинути і без девальвації, до речі). Втім в період 2014-2015 з девальвацією 2-3х все було відносно стабільно. Навіть ціни на квадрат не піднімали, як правило. Матеріали тощо використовують вітчизняні, зарплати в грн, маржа чимала, лаг і т.і. Хабарі за дозволи в у.о. вже сплачені. 8).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 07.10.09
Подякував: 287 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:00

  Donnald написав:
  zРадио написав:до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.[/i]
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Получается, что курсовые прогнозы на 2020г готовила Гонтарева в апреле 2019г. ?


Не Гонтарева, а защищаемая ею команда НБУ. Готовила в марте, уточняла в июле и ноябре (плюс еще в марте 2020-го при секвестре). Минфин не с потолка берет курс валюты - он получает его от "эффективного и независимого"!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 14 лип, 2020 17:01, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
4
5
3
  #<1 ... 59155916591759185919>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Igneus, ramzes4 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19480 2398858
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 17:16
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 103044
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7049 1590051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 13:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17156)
14.07.2020 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.