Додано: Вів 14 лип, 2020 17:00

kmm3 написав: somilitark

Я про світові валюти питав. З гривнею все вже зрозуміло Я про світові валюти питав. З гривнею все вже зрозуміло

Да естественно у доллара море проблем,но из-за того,что мудрые хитрецы из ФРС и их подельники Голдманы раздавали последние 70 лет кредиты именно в долларах,так получилось,что весь мир будет до конца своих дней работать исключительно на проценты этим хулиганам,возможности даже теоретически отдать долг нет даже если много много в уме прикидывать со словом если.Так что ничего баксу не будет,падать просто не к чему,остальные ещё хуже,а вот клоунам,которые любят 29 лет жить не по средствам и одалживать под космические 10%,опять придётся пережить обвал уровня жизни,как говорят эти заморские шутники:ничего личного,только бизнес(((Интересен сегодняшний аукцион по ОВГЗ,будут ли ахметов(ПУМБ) с бенианом(Пивденный) спасать правительство покупкой облигаций за полученный рефинанс или просто свиснут наши деньги?(с)