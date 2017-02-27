kmm3 написав:somilitark Я про світові валюти питав. З гривнею все вже зрозуміло
Да естественно у доллара море проблем,но из-за того,что мудрые хитрецы из ФРС и их подельники Голдманы раздавали последние 70 лет кредиты именно в долларах,так получилось,что весь мир будет до конца своих дней работать исключительно на проценты этим хулиганам,возможности даже теоретически отдать долг нет даже если много много в уме прикидывать со словом если.
Так что ничего баксу не будет,падать просто не к чему,остальные ещё хуже,а вот клоунам,которые любят 29 лет жить не по средствам и одалживать под космические 10%,опять придётся пережить обвал уровня жизни,как говорят эти заморские шутники:ничего личного,только бизнес(((
Интересен сегодняшний аукцион по ОВГЗ,будут ли ахметов(ПУМБ) с бенианом(Пивденный) спасать правительство покупкой облигаций за полученный рефинанс или просто свиснут наши деньги?(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
centurionus написав:Звичайно, забудовника треба вивчати. (забудовник може кинути і без девальвації, до речі). Втім в період 2014-2015 з девальвацією 2-3х все було відносно стабільно. Навіть ціни на квадрат не піднімали, як правило. Матеріали тощо використовують вітчизняні, зарплати в грн, маржа чимала, лаг і т.і. Хабарі за дозволи в у.о. вже сплачені. .
діло не в забудовнику а в самому принципі, купити щось дешевше собівартості а інші хай якось за то заплатять, але якщо по такому принципу підуть всі - то плитити вже буде нікому.
somilitark написав: Интересен сегодняшний аукцион по ОВГЗ,будут ли ахметов(ПУМБ) с бенианом(Пивденный) спасать правительство покупкой облигаций за полученный рефинанс или просто свиснут наши деньги?(с)
Спасибо Сове за результаты по сегодняшнему аукциону ОВГЗ. Наверное придушили какой-то госбанк отдать валюту под 3.5%,правда меньше половины выдавили от недавнего погашения. А вот по гривне наверное только физики и юрики участвовали в размещении,такие суммы,что самому Минфину наверное смешно
Звиздец короче,пора делать ставки по ОВГЗ 15%,если они хотят рыночный спрос.
Плюс начался циничный распил бабла от спонсоров велосипедиста,пумба и пивденный явно направили в свою кассу полученный в пятницу рефинанс,а не на ОВГЗ,печалька,я надеялся,что купят ОВГЗ,а разницу по ставкам положат в карман,но они решили не напрягаться и просто свиснули все деньги,тем более Данилишин сказал,что МВФ зло,он требовал возвращать кредиты,теперь будет по-новому,свои опять будут смеяться с общемировых правил и выводить залоги из под кредитов,а непогашенные задолженности оставлять лохам
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
kmm3 написав:somilitark Я про світові валюти питав. З гривнею все вже зрозуміло
Да естественно у доллара море проблем,но из-за того,что мудрые хитрецы из ФРС и их подельники Голдманы раздавали последние 70 лет кредиты именно в долларах,так получилось,что весь мир будет до конца своих дней работать исключительно на проценты этим хулиганам,возможности даже теоретически отдать долг нет даже если много много в уме прикидывать со словом если.
Так что ничего баксу не будет,падать просто не к чему,остальные ещё хуже,а вот клоунам,которые любят 29 лет жить не по средствам и одалживать под космические 10%,опять придётся пережить обвал уровня жизни,как говорят эти заморские шутники:ничего личного,только бизнес(((
Интересен сегодняшний аукцион по ОВГЗ,будут ли ахметов(ПУМБ) с бенианом(Пивденный) спасать правительство покупкой облигаций за полученный рефинанс или просто свиснут наши деньги?(с)
вроді ж класно, повертати ненька буде здешевівший нікомунепотрібний. де зрада?
somilitark написав: Интересен сегодняшний аукцион по ОВГЗ,будут ли ахметов(ПУМБ) с бенианом(Пивденный) спасать правительство покупкой облигаций за полученный рефинанс или просто свиснут наши деньги?(с)
Спасибо Сове за результаты по сегодняшнему аукциону ОВГЗ. Наверное придушили какой-то госбанк отдать валюту под 3.5%,правда меньше половины выдавили от недавнего погашения. А вот по гривне наверное только физики и юрики участвовали в размещении,такие суммы,что самому Минфину наверное смешно
Звиздец короче,пора делать ставки по ОВГЗ 15%,если они хотят рыночный спрос.
Плюс начался циничный распил бабла от спонсоров велосипедиста,пумба и пивденный явно направили в свою кассу полученный в пятницу рефинанс,а не на ОВГЗ,печалька,я надеялся,что купят ОВГЗ,а разницу по ставкам положат в карман,но они решили не напрягаться и просто свиснули все деньги,тем более Данилишин сказал,что МВФ зло,он требовал возвращать кредиты,теперь будет по-новому,свои опять будут смеяться с общемировых правил и выводить залоги из под кредитов,а непогашенные задолженности оставлять лохам