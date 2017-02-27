RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5916591759185919>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:00

  kmm3 написав:somilitark
Я про світові валюти питав. З гривнею все вже зрозуміло

Да естественно у доллара море проблем,но из-за того,что мудрые хитрецы из ФРС и их подельники Голдманы раздавали последние 70 лет кредиты именно в долларах,так получилось,что весь мир будет до конца своих дней работать исключительно на проценты этим хулиганам,возможности даже теоретически отдать долг нет даже если много много в уме прикидывать со словом если.

Так что ничего баксу не будет,падать просто не к чему,остальные ещё хуже,а вот клоунам,которые любят 29 лет жить не по средствам и одалживать под космические 10%,опять придётся пережить обвал уровня жизни,как говорят эти заморские шутники:ничего личного,только бизнес(((

Интересен сегодняшний аукцион по ОВГЗ,будут ли ахметов(ПУМБ) с бенианом(Пивденный) спасать правительство покупкой облигаций за полученный рефинанс или просто свиснут наши деньги?(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11443
З нами з: 30.12.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:02

  centurionus написав:Звичайно, забудовника треба вивчати. (забудовник може кинути і без девальвації, до речі). Втім в період 2014-2015 з девальвацією 2-3х все було відносно стабільно. Навіть ціни на квадрат не піднімали, як правило. Матеріали тощо використовують вітчизняні, зарплати в грн, маржа чимала, лаг і т.і. Хабарі за дозволи в у.о. вже сплачені. 8).



діло не в забудовнику а в самому принципі, купити щось дешевше собівартості а інші хай якось за то заплатять, але якщо по такому принципу підуть всі - то плитити вже буде нікому.
Alex6
 
Повідомлень: 794
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:получилось,что весь мир будет до конца своих дней работать исключительно на проценты этим хулиганам


а вы точно ниче не путаете ? наибольший должник на сеголня как раз США
Alex6
 
Повідомлень: 794
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:14

  somilitark написав:
Интересен сегодняшний аукцион по ОВГЗ,будут ли ахметов(ПУМБ) с бенианом(Пивденный) спасать правительство покупкой облигаций за полученный рефинанс или просто свиснут наши деньги?(с)


Спасибо Сове за результаты по сегодняшнему аукциону ОВГЗ.
Наверное придушили какой-то госбанк отдать валюту под 3.5%,правда меньше половины выдавили от недавнего погашения.
А вот по гривне наверное только физики и юрики участвовали в размещении,такие суммы,что самому Минфину наверное смешно :?

Звиздец короче,пора делать ставки по ОВГЗ 15%,если они хотят рыночный спрос.

Плюс начался циничный распил бабла от спонсоров велосипедиста,пумба и пивденный явно направили в свою кассу полученный в пятницу рефинанс,а не на ОВГЗ,печалька,я надеялся,что купят ОВГЗ,а разницу по ставкам положат в карман,но они решили не напрягаться и просто свиснули все деньги,тем более Данилишин сказал,что МВФ зло,он требовал возвращать кредиты,теперь будет по-новому,свои опять будут смеяться с общемировых правил и выводить залоги из под кредитов,а непогашенные задолженности оставлять лохам :twisted:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11443
З нами з: 30.12.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:15

  Alex6 написав:
  somilitark написав:получилось,что весь мир будет до конца своих дней работать исключительно на проценты этим хулиганам


а вы точно ниче не путаете ? наибольший должник на сеголня как раз США

Кому? Самому себе :lol:

Найдите например структуру внешнего корпоративного и государственного долга такой страны как Украина,в чём номинированы наши долги?
В аргентинских песо или венесуэльских боливарах? :mrgreen:

Или в гривнах,которую можна напечатать и со всеми рассчитаться? :shock:
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 14 лип, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11443
З нами з: 30.12.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:15

  somilitark написав:
  kmm3 написав:somilitark
Я про світові валюти питав. З гривнею все вже зрозуміло

Да естественно у доллара море проблем,но из-за того,что мудрые хитрецы из ФРС и их подельники Голдманы раздавали последние 70 лет кредиты именно в долларах,так получилось,что весь мир будет до конца своих дней работать исключительно на проценты этим хулиганам,возможности даже теоретически отдать долг нет даже если много много в уме прикидывать со словом если.

Так что ничего баксу не будет,падать просто не к чему,остальные ещё хуже,а вот клоунам,которые любят 29 лет жить не по средствам и одалживать под космические 10%,опять придётся пережить обвал уровня жизни,как говорят эти заморские шутники:ничего личного,только бизнес(((

Интересен сегодняшний аукцион по ОВГЗ,будут ли ахметов(ПУМБ) с бенианом(Пивденный) спасать правительство покупкой облигаций за полученный рефинанс или просто свиснут наши деньги?(с)

вроді ж класно, повертати ненька буде здешевівший нікомунепотрібний.
де зрада?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20458
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:20

  flyman написав:вроді ж класно, повертати ненька буде здешевівший нікомунепотрібний.
де зрада?



Аргентина дождалась девальвации доллара?
Венесуэла? Да и раша никак не может дождаться))

Ещё Адольф Шикльгрубер тоже ждал краха США 8)

Где они все и где доллар? :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11443
З нами з: 30.12.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:21

  somilitark написав:
  somilitark написав:
Интересен сегодняшний аукцион по ОВГЗ,будут ли ахметов(ПУМБ) с бенианом(Пивденный) спасать правительство покупкой облигаций за полученный рефинанс или просто свиснут наши деньги?(с)


Спасибо Сове за результаты по сегодняшнему аукциону ОВГЗ.
Наверное придушили какой-то госбанк отдать валюту под 3.5%,правда меньше половины выдавили от недавнего погашения.
А вот по гривне наверное только физики и юрики участвовали в размещении,такие суммы,что самому Минфину наверное смешно :?

Звиздец короче,пора делать ставки по ОВГЗ 15%,если они хотят рыночный спрос.

Плюс начался циничный распил бабла от спонсоров велосипедиста,пумба и пивденный явно направили в свою кассу полученный в пятницу рефинанс,а не на ОВГЗ,печалька,я надеялся,что купят ОВГЗ,а разницу по ставкам положат в карман,но они решили не напрягаться и просто свиснули все деньги,тем более Данилишин сказал,что МВФ зло,он требовал возвращать кредиты,теперь будет по-новому,свои опять будут смеяться с общемировых правил и выводить залоги из под кредитов,а непогашенные задолженности оставлять лохам :twisted:

ОВГЗ 15%, дід Яша, перелогінся
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20458
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:22

  somilitark написав:
  flyman написав:вроді ж класно, повертати ненька буде здешевівший нікомунепотрібний.
де зрада?



Аргентина дождалась девальвации доллара?
Венесуэла? Да и раша никак не может дождаться))

Ещё Адольф Шикльгрубер тоже ждал краха США 8)

Где они все и где доллар? :!:

Ти оприділись, хто кому должєн, США Китаю, громадяни США ком банкам, комбанки ФЕДу, уряд ФЕДу, чи як.

а Україна кому, ФЕДу, МВФу, ЄС, приватним інвесторами ?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 лип, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20458
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:23

flyman
Панэ Флай,я уже давно определился,были ответы на разные вопросы,перечитайте их ещё раз)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11443
З нами з: 30.12.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 5916591759185919>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Сибарит, Igneus, ramzes4 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19480 2398858
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 17:16
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 103044
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7049 1590052
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 13:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17156)
14.07.2020 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.