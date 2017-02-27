centurionus написав:Звичайно, забудовника треба вивчати. (забудовник може кинути і без девальвації, до речі). Втім в період 2014-2015 з девальвацією 2-3х все було відносно стабільно. Навіть ціни на квадрат не піднімали, як правило. Матеріали тощо використовують вітчизняні, зарплати в грн, маржа чимала, лаг і т.і. Хабарі за дозволи в у.о. вже сплачені. .
діло не в забудовнику а в самому принципі, купити щось дешевше собівартості а інші хай якось за то заплатять, але якщо по такому принципу підуть всі - то плитити вже буде нікому.
По курсу я согласен,выглядит заманчиво с рассрочкой,фиксированной ценой в гривне при ожидаемом девале,но есть одно но.Даже если принять,что риск недостроя равен нулю,даже порядочные застройщики любят продавать котлованы по цене уже готовых квартир.Сие нетрудно заметить на хозяевах,вложившихся на котловане ижелающих продать новые квартиры без отделки даже немного за меньшие деньги,чем сами вложили и чем та цена,которую все еще хочет застройщик.Так что нормальная вторичка после девала будет интереснее.Просто заплатите меньше долларов(*_*)
за 500$ в месяц не будите прогнозировать курс? Так делает Михаил Кухар. мы провалимся в этом месяце под сцену на 26.6? Так как, нету погашений уже в этом месяцев. И до конца года очень мало погашений ОВГЗ
Нерезе за 13 число продали около 20млн, но банки паразиты 1-2млрд продали почему-то
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
kmm3 написав:somilitark Я про світові валюти питав. З гривнею все вже зрозуміло
Да естественно у доллара море проблем,но из-за того,что мудрые хитрецы из ФРС и их подельники Голдманы раздавали последние 70 лет кредиты именно в долларах,так получилось,что весь мир будет до конца своих дней работать исключительно на проценты этим хулиганам,возможности даже теоретически отдать долг нет даже если много много в уме прикидывать со словом если.
Так что ничего баксу не будет,падать просто не к чему,остальные ещё хуже,а вот клоунам,которые любят 29 лет жить не по средствам и одалживать под космические 10%,опять придётся пережить обвал уровня жизни,как говорят эти заморские шутники:ничего личного,только бизнес(((
Конечно баксу ничего не будет, как никакого развития не получит экономика пока будет сидеть на этой экономической игле погашения кредитов, котороя так и будет держать народ Украины в нищете за счет постоянного подкидывания властью условий поднятия тарифов, повышения пенсионного возраста и т.д под новую дозу МВФ. Тем самым долговые обязательства стран заемщиков будут держать доллар на плаву.
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ruvex написав: Конечно баксу ничего не будет, как никакого развития не получит экономика пока будет сидеть на этой экономической игле погашения кредитов, котороя так и будет держать народ Украины в нищете за счет постоянного подкидывания властью условий поднятия тарифов, повышения пенсионного возраста и т.д под новую дозу МВФ. Тем самым долговые обязательства стран заемщиков будут держать доллар на плаву.
Я правильно понял,что вы за целебный дефолт?
Будет красотища как в л\днр,пойдём с беней на реальный прорыв?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
ruvex написав:Конечно баксу ничего не будет, как никакого развития не получит экономика пока будет сидеть на этой экономической игле погашения кредитов, котороя так и будет держать народ Украины в нищете за счет постоянного подкидывания властью условий поднятия тарифов, повышения пенсионного возраста и т.д под новую дозу МВФ. Тем самым долговые обязательства стран заемщиков будут держать доллар на плаву.
Я правильно понял,что вы за целебный дефолт?
Будет красотища как в л\днр,пойдём с беней на реальный прорыв?
Я за то, чтобы не наращивать долг. Меняя и выстраивая экономику страны для постепенного исключения влияния МВФ и инвесторов по 10%. Ничего, абсолютно ничего в этом направлении не делается. Миграция, падение уровня, отсутствие медицины сделает свои дело, а фактическое препятствие для выезда усугубит до крайности. Что реальный прорыв покажется манной. Просто не замыленным глазом, реально посмотрите на вещи в стране и уровень жизни.
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