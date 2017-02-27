Додано: Вів 14 лип, 2020 17:59

Одна маленькая пикантная деталь.

Минфин совсем приуныл.В гривне удалось привлечь всего 0,010 млрд.грн. В долларах 0,306 млрд.Спроса по всем гривневым бумагам практически не было.По трехмесячным было подано всего 3 заявки на 3 млн.грнПо годовым было подано 2 заявки на 3 млн.грн, удовлетворили 1 заявку на 2,5 млн.грн .По трехлеткам было подано 4 заявки на 4,5 млн.грн, удовлетворили все.Если смотреть на грфик, то вроде все хорошо, ставки снижаются. А вот если посмотреть на объемы, то совсем бедааа....если на прошлом аукционе привлекли 300 млн.грн, то сегодня всего лишь 10 млн.грн.И еще пикантная деталь. В пятницу НБУ выдал рефинанс на 5,1 млрд.грн на 5 лет под 6%, семи банкам. Но эти банки не стали выходить на аукцион, и скорее всего будут откупать ОВГЗ у нерезидентов, по более высокой ставке на вторичном рынке. Сейчас происходит смешная ситуация, нерезы по сути гадят Минфину, тем что продают свои ОВГЗ с более высокой доходностью, и тем самым Минфину не дают привлекать гривну с рынка по его Минфиновским хотелкам.По долларам. На прошлой неделе Минфин погасил ОВГЗ на 670 млн.долларов, на следующей надо еще 80 млн.дол.Суммарно 753 млн. А привлечь сегодня получилось всего 306 млн. Сальдо как-бы тоже минусовое. Тут уже пора поднимать ставки по гривне, но кто ж возьмет на себя ответственность в том что обос..ался , да ни в жизнь. Будут рисовать и дальше графики снижения , и нагибать гос.банки, что-бы решить проблемы финансирование гос.займов.