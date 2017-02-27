Додано: Вів 14 лип, 2020 18:10

ruvex написав: somilitark написав: ruvex написав: Когда страна станет развиваться, а не деградировать? В какой момент и сколько времени для этого необходимо в пересчете на средний уровень жизни переситчного? Когда страна станет развиваться, а не деградировать? В какой момент и сколько времени для этого необходимо в пересчете на средний уровень жизни переситчного?

Никогда.

Мы достигли потолка с МВФ и дядей Сэмом,сейчас нас утащат в дефолт и под власть раши,будет ещё хуже.

Оставь надежду всяк сюда входящий(с). Никогда.Мы достигли потолка с МВФ и дядей Сэмом,сейчас нас утащат в дефолт и под власть раши,будет ещё хуже.Оставь надежду всяк сюда входящий(с).

Не было никакого спасительного МВФ, это только выкачка ресурсов, людских и финансовых. Никто не заинтересован в сильной стране кроме своих граждан, но они заинтересованы работать и стать полу-шляхтичами нежели оставаться здесь. Не было никакого спасительного МВФ, это только выкачка ресурсов, людских и финансовых. Никто не заинтересован в сильной стране кроме своих граждан, но они заинтересованы работать и стать полу-шляхтичами нежели оставаться здесь.

Возможно МВФ не идеален,но мы приползли на коленях к нему в 94-м,с тех пор не свалились в Венесуэлу,а более менее развивались,я помню время когда иметь Ваз 2101 20-ти летней крепости считалось очень хорошим стоянием на ногах,а теперь каждый дрыщ за пару месяцев в 20 лет может поехать и прискакать на 10-ти летней иномарке .Мы заняли свою нишу,можно долго спорить что могли,а что сделали,но состоялись.Слуги же хотят нас утащить вообще на дно,под чутким руководством кураторов из мацквы,так что как в том анекдоте: купи козу,сейчас плохо,но может быть ещё хуже.Почему не получилось в 90-хх выйти на уровень Польши? Да потому что очень вороватый народ,брехливый,да и не родились настоящие лидеры,просто не повезло,да мы и не заслуживаем если по чеснаку.Дали буде опять весело,не переключайтесь.