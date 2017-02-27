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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5919592059215922>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:46

  proftpd66 написав:Сибарит
Так как, нету погашений уже в этом месяцев. И до конца года очень мало погашений ОВГЗ


Вы в своем уме?!

Специально для таких как вы сделал страницу суммарных платежей по ОВГЗ:
https://afrtcp.tk/services/payments_summary

Можно экспортировать в Excel
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:53

  somilitark написав:Возможно МВФ не идеален,но мы приползли на коленях к нему в 94-м,с тех пор не свалились в Венесуэлу


Если бы не было МВФ и олигархов с бандитами, то мы-бы жили богаче чем в Дубае.

  somilitark написав:я помню время когда иметь Ваз 2101 20-ти летней крепости считалось очень хорошим стоянием на ногах,а теперь каждый дрыщ за пару месяцев в 20 лет может поехать и прискакать на 10-ти летней иномарке


да, в те времена задрыпанную мобилу могли позволить иметь себе только богатые бизнесмены и бандиты, а теперь у каждого мобилы, как мусор. Тоже самое со смартфонами. В те времена карманный компьютер никто не мог себе позволить иметь, было слишком дорого - годовой зарплаты бы не хватило. А сейчас каждый дрыщ в 20 лет может купить себе смартфон за месячную зарплату.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:55

  Яша написав:
  proftpd66 написав:Сибарит за 500$ в месяц не будите прогнозировать курс? Так делает Михаил Кухар. мы провалимся в этом месяце под сцену на 26.6? Так как, нету погашений уже в этом месяцев. И до конца года очень мало погашений ОВГЗ Нерезе за 13 число продали около 20млн, но банки паразиты 1-2млрд продали почему-то

а чего там за выплаты 29 июля?

*Відправлено з Чату


пропустил, есть 29 и 5. Надо этого затарится. Но это копейки, в Июне гасили 40Б
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:57

  alex_2013 написав:
  proftpd66 написав:Сибарит
Так как, нету погашений уже в этом месяцев. И до конца года очень мало погашений ОВГЗ


Вы в своем уме?!

Специально для таких как вы сделал страницу суммарных платежей по ОВГЗ:
https://afrtcp.tk/services/payments_summary

Можно экспортировать в Excel


Вы сами смотрели?

гасить крупные выплатиты 4 раза за 2 квартала до конца года. 29 и 5 августа и 2-3 выплаты до конца года крупные и всё.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:58

  zРадио написав:НБУ понятия не имеет, сколько мусора в активах банков образовалось за 4 месяца пипеца.

Заметьте, НБУ честно об этом говорит, не пытаясь пудрить мозги в зелёном цирковом развесёлом стиле. И да, НБУ сознательно смягчил требования по кредитному риску -- с тем, чтобы банки могли смягчить требования к заёмщикам, в первую очередь физикам, которые массово потеряли доходы на время карантина.

Это то, что НБУ мог сделать в рамках своих полномочий для смягчения удара по банковской системе в связи с крнтном, и он это сделал.

  zРадио написав:Напрашивается закономерный вопрос - является ли сегодня резервирование достаточным, и в каком объеме докапитализации нуждаются банки???[/b]

Напрашивается закономерный ответ -- когда ограничения отменят, тогда и посмотрим. Кстати, справки для -- резервирование вообще делается не по НБУшной нормативке уже слава богу четвёртый год. Поэтому можно и поменьше экспрессии :roll:
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:06

  yama написав:как ни крути что бы пожрать и одеться работать казалось бы надо в 10 раз меньше ! НО парадокс теперь мы работает по 9-12 часов в сутки круглый год ! и даже не имеем относительного отпуска зимой . Так спрашивается что за фигня ? продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс


Производить блага стало легче, но многократно выросли налоги, коммунальные услуги, появились схемы зеленого тарифа на электроэнергию с самым дорогим в мире тарифом на солнечную энергию, зарплаты чиновников госпредприятий многократно превышающие зарплаты руководителей ведущих западных компаний и т.д. и т.п.

Все это легло тяжелым грузом на шею пересичного. Теперь пересичный должен работать не только чтобы себя прокормить, но и чтобы целую ораву дармоедов кормить, аппетиты которых растут не по дням, а по часам. Раньше такого груза на шее не было, поэтому и жилось проще и легче, несмотря на то что производить еду и другие блага без роботов и технологий было тяжелей.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 14 лип, 2020 19:09, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:08

  Вадюшка написав:Заметьте, НБУ честно об этом говорит, не пытаясь пудрить мозги в зелёном цирковом развесёлом стиле. И да, НБУ сознательно смягчил требования по кредитному риску -- с тем, чтобы банки могли смягчить требования к заёмщикам, в первую очередь физикам, которые массово потеряли доходы на время карантина.

Это то, что НБУ мог сделать в рамках своих полномочий для смягчения удара по банковской системе в связи с крнтном, и он это сделал.


Здесь (в отличие от монетарной политики) - никаких претензий к НБУ. Просто очень важный для осознания момент.

  Вадюшка написав:Кстати, справки для -- резервирование вообще делается не по НБУшной нормативке уже слава богу четвёртый год. Поэтому можно и поменьше экспрессии :roll:


Кэп, вы? Если перечитать мой текст, то там ни слова о том, в чем вы меня решили разоблачить. Так что побольше внимательности :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:08

  proftpd66 написав:Вы сами смотрели?
гасить крупные выплатиты 4 раза за 2 квартала до конца года. 29 и 5 августа и 2-3 выплаты до конца года крупные и всё.


Все то все, тільки як бюджет виконати? Вихід один - девальвація!!!
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:10

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:Вы сами смотрели?
гасить крупные выплатиты 4 раза за 2 квартала до конца года. 29 и 5 августа и 2-3 выплаты до конца года крупные и всё.


Все то все, тільки як бюджет виконати? Вихід один - девальвація!!!


тут интересный момент. Нужна помощь зала!!

Без НБУ ты не дельвируешь!

МВФ может придавить и назначат Рожкову.

если клоун начнет назначать Беню, то МВФ может посориться.
Если МВФ скажет возвращайте обратно 4 млрд. то курс будет и 3000грн за 1 доллар.

Минфин может увеличить ставку до 20%-30%, пускай временно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:13

  prodigy написав:
  montagvide написав:somilitark

Парнокопытные поскакали. Цок-цок-цок


сам ты Цок-цок-цок :mrgreen:


Не долго музыка играла. К вечеру курс просел. Со следующей недели 26?)))
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