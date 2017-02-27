Вы в своем уме?!
Специально для таких как вы сделал страницу суммарных платежей по ОВГЗ:
Можно экспортировать в Excel
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:46
Вы в своем уме?!
Специально для таких как вы сделал страницу суммарных платежей по ОВГЗ:
Можно экспортировать в Excel
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:53
Если бы не было МВФ и олигархов с бандитами, то мы-бы жили богаче чем в Дубае.
да, в те времена задрыпанную мобилу могли позволить иметь себе только богатые бизнесмены и бандиты, а теперь у каждого мобилы, как мусор. Тоже самое со смартфонами. В те времена карманный компьютер никто не мог себе позволить иметь, было слишком дорого - годовой зарплаты бы не хватило. А сейчас каждый дрыщ в 20 лет может купить себе смартфон за месячную зарплату.
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:55
пропустил, есть 29 и 5. Надо этого затарится. Но это копейки, в Июне гасили 40Б
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:57
Вы сами смотрели?
гасить крупные выплатиты 4 раза за 2 квартала до конца года. 29 и 5 августа и 2-3 выплаты до конца года крупные и всё.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Вів 14 лип, 2020 18:58
Заметьте, НБУ честно об этом говорит, не пытаясь пудрить мозги в зелёном цирковом развесёлом стиле. И да, НБУ сознательно смягчил требования по кредитному риску -- с тем, чтобы банки могли смягчить требования к заёмщикам, в первую очередь физикам, которые массово потеряли доходы на время карантина.
Это то, что НБУ мог сделать в рамках своих полномочий для смягчения удара по банковской системе в связи с крнтном, и он это сделал.
Напрашивается закономерный ответ -- когда ограничения отменят, тогда и посмотрим. Кстати, справки для -- резервирование вообще делается не по НБУшной нормативке уже слава богу четвёртый год. Поэтому можно и поменьше экспрессии
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:06
Производить блага стало легче, но многократно выросли налоги, коммунальные услуги, появились схемы зеленого тарифа на электроэнергию с самым дорогим в мире тарифом на солнечную энергию, зарплаты чиновников госпредприятий многократно превышающие зарплаты руководителей ведущих западных компаний и т.д. и т.п.
Все это легло тяжелым грузом на шею пересичного. Теперь пересичный должен работать не только чтобы себя прокормить, но и чтобы целую ораву дармоедов кормить, аппетиты которых растут не по дням, а по часам. Раньше такого груза на шее не было, поэтому и жилось проще и легче, несмотря на то что производить еду и другие блага без роботов и технологий было тяжелей.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 14 лип, 2020 19:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:08
Здесь (в отличие от монетарной политики) - никаких претензий к НБУ. Просто очень важный для осознания момент.
Кэп, вы? Если перечитать мой текст, то там ни слова о том, в чем вы меня решили разоблачить. Так что побольше внимательности
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:08
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:10
тут интересный момент. Нужна помощь зала!!
Без НБУ ты не дельвируешь!
МВФ может придавить и назначат Рожкову.
если клоун начнет назначать Беню, то МВФ может посориться.
Если МВФ скажет возвращайте обратно 4 млрд. то курс будет и 3000грн за 1 доллар.
Минфин может увеличить ставку до 20%-30%, пускай временно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:13
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