Додано: Вів 14 лип, 2020 18:53

somilitark написав: Возможно МВФ не идеален,но мы приползли на коленях к нему в 94-м,с тех пор не свалились в Венесуэлу Возможно МВФ не идеален,но мы приползли на коленях к нему в 94-м,с тех пор не свалились в Венесуэлу

somilitark написав: я помню время когда иметь Ваз 2101 20-ти летней крепости считалось очень хорошим стоянием на ногах,а теперь каждый дрыщ за пару месяцев в 20 лет может поехать и прискакать на 10-ти летней иномарке я помню время когда иметь Ваз 2101 20-ти летней крепости считалось очень хорошим стоянием на ногах,а теперь каждый дрыщ за пару месяцев в 20 лет может поехать и прискакать на 10-ти летней иномарке

Если бы не было МВФ и олигархов с бандитами, то мы-бы жили богаче чем в Дубае.да, в те времена задрыпанную мобилу могли позволить иметь себе только богатые бизнесмены и бандиты, а теперь у каждого мобилы, как мусор. Тоже самое со смартфонами. В те времена карманный компьютер никто не мог себе позволить иметь, было слишком дорого - годовой зарплаты бы не хватило. А сейчас каждый дрыщ в 20 лет может купить себе смартфон за месячную зарплату.