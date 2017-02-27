Додано: Вів 14 лип, 2020 19:56

мои слова не противоречат друг другу. Я описал почему базовый доход заставит американцев все равно работать. Американцам с их образом жизни не хватит базового дохода. Отдельно я написал о том же о чем рассказывает таец . Где есть противоречие ? Таец молодец озвучил мои мысли . Американци не пойдут на крутое изменение уклада жизни , разве что их всех отправить на курсы к тайцу, но и это вырядили поможет . США скорее устроят новую войнушку и пригребут новые месторождения полезных ископаемых чем откажутся от нового авто каждый годусловно. Но уметь жить на базовый доход смогут \ захотят \ сумеют не все.перефразируем классика - " Жить за базовый доход не все могут . Вернее жить могут не только лишь все, мало кто может это делать."