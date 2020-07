Додано: Вів 14 лип, 2020 19:20

Девальвация, девальвация ....

Как буд-то это манна небесная и решит все проблемы сразу.

И так уже с 2014 девальвировали больше всех остальных стран, в последние годы откатились немного.

"The quieter you become, the more you are able to hear"