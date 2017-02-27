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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:17
vovamuha007 написав: proftpd66 написав:
Вы сами смотрели?
гасить крупные выплатиты 4 раза за 2 квартала до конца года. 29 и 5 августа и 2-3 выплаты до конца года крупные и всё.
Все то все, тільки як бюджет виконати? Вихід один - девальвація!!!
виходів завжди багато
наприклад - секвестр бюджету
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greenozon
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:20
Девальвация, девальвация ....
Как буд-то это манна небесная и решит все проблемы сразу.
И так уже с 2014 девальвировали больше всех остальных стран, в последние годы откатились немного.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:22
proftpd66 написав:
Если МВФ скажет возвращайте обратно 4 млрд. то курс будет и 3000грн за 1 доллар.
як не крути, а буде девальвація (хоча б до 30-ти)
greenozon написав:
виходів завжди багато
наприклад - секвестр бюджету
Кого різати? Військових чи лікарів? Тому без варіантів.
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vovamuha007
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:28
Амвросий написав: yama написав:
как ни крути что бы пожрать и одеться работать казалось бы надо в 10 раз меньше ! НО
парадокс теперь мы работает по 9-12 часов в сутки круглый год ! и даже не имеем относительного отпуска зимой . Так спрашивается что за фигня ?
продуктивность работы за счет науки и прогресса, точнее трудоемкость производства благ упала многократно , но работать мы меньше не стали во в чем парадокс
Производить блага стало легче, но многократно выросли налоги, коммунальные услуги, появились схемы зеленого тарифа на электроэнергию с самым дорогим в мире тарифом на солнечную энергию, зарплаты чиновников госпредприятий многократно превышающие зарплаты руководителей ведущих западных компаний и т.д. и т.п.
Все это легло тяжелым грузом на шею пересичного. Теперь пересичный должен работать не только чтобы себя прокормить, но и чтобы целую ораву дармоедов кормить, аппетиты которых растут не по дням, а по часам. Раньше такого груза на шее не было, поэтому и жилось проще и легче, несмотря на то что производить еду и другие блага без роботов и технологий было тяжелей.
МВФ яким боком до цього всього?
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2
Додано: Вів 14 лип, 2020 19:32
vovamuha007 написав: proftpd66 написав:
Если МВФ скажет возвращайте обратно 4 млрд. то курс будет и 3000грн за 1 доллар.
як не крути, а буде девальвація (хоча б до 30-ти)
greenozon написав:
виходів завжди багато
наприклад - секвестр бюджету
Кого різати? Військових чи лікарів? Тому без варіантів.
закінчувати із коронобєсієм,
не фінансувати інфраструктрурні проекти, вони можуть почекати,
бубочка може не літати, літак не тре, корона... автопарки держслужб (хай їздять на особистих або громадьським транспортом), ДУСя , сепер з.п. всяким суддям і чиновникам ... і там багато чого.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:32
Амвросий написав:
Производить блага стало легче, но многократно выросли налоги, коммунальные услуги
А може Ви не праві?
Візьмемо феодалізм з його десятиною
10% від створеного - забирав феодал.... і нічого не повертав
Тобто
не будував і не фінансував школу (середньоосвітну0 а це 200000 грн на дитину
не платив пенсію з лікарняними і за народження дитини - а це ще 30%
То невже сьогоднішні (22ЄСВ+18ПДФО+20ПДВ) - є більшими від тодішніх 10% в одну сторону?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:50
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С какого перепугу 26 ? забудь про 26, 27-28, август-сентябрь 29-30
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:56
flyman
мои слова не противоречат друг другу. Я описал почему базовый доход заставит американцев все равно работать. Американцам с их образом жизни не хватит базового дохода. Отдельно я написал о том же о чем рассказывает таец . Где есть противоречие ? Таец молодец озвучил мои мысли . Американци не пойдут на крутое изменение уклада жизни , разве что их всех отправить на курсы к тайцу, но и это вырядили поможет . США скорее устроят новую войнушку и пригребут новые месторождения полезных ископаемых чем откажутся от нового авто каждый год
условно. Но уметь жить на базовый доход смогут \ захотят \ сумеют не все.
перефразируем классика - " Жить за базовый доход не все могут . Вернее жить могут не только лишь все, мало кто может это делать."
Востаннє редагувалось yama
в Вів 14 лип, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:57
zРадио написав:
Таки да. Рост проблемной задолженности, который НБУ отметил за период карантина в своих отчетах, как оказалось, не учитывает антикризисных реструктуризаций - изменили методику.
Удивительным образом редакторы finance.uа умудрились обойти вниманием саму соль из интервью Рожковой: "Мы хотим сделать оценку качества активов банков с момента, когда начнет восстанавливаться экономика. Это можно сделать дистанционно. Зачем? Потому, что на сегодняшний день нам непонятна статистика кредитных каникул. Что такое кредитные каникулы? Всем можно не платить. Мы адаптировали свою "нормативку", и сказали, что не считаем это NPL. И когда закончится карантин и процессы реструктуризации, когда надо будет все проценты и неуплаченное тело долга реструктуризировать, растянуть во времени, вот тогда станет понятно, где нормальные кредиты, а где, к сожалению, NPL. И такие NPL, конечно, будут"
Самое время для запуска дешевой ипотеки
Шутка ли - НБУ понятия не имеет, сколько мусора в активах банков образовалось за 4 месяца пипеца. Напрашивается закономерный вопрос - является ли сегодня резервирование достаточным, и в каком объеме докапитализации нуждаются банки???
Можно новыми свежими ипотеками разбавить долю проблемки:
1. Таким образом уменьшим долю проблемки в общем портфеле. Ведь портфель станет больше, и за счёт "первоклассной" (первые 3 месяца точно) задолженности
2. Покажем "ріст" кредитования, экономики и т.п.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:58
flyman написав:
МВФ яким боком до цього всього?
Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.
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Вів 14 лип, 2020 13:57
ЛОБ
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