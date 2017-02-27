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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5921592259235924>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:07

  yama написав:flyman мои слова не противоречат друг другу. Я описал почему базовый доход заставит американцев все равно работать. Американцам с их образом жизни не хватит базового дохода. Отдельно я написал о том же о чем рассказывает таец . Где есть противоречие ? Таец молодец озвучил мои мысли . Американци не пойдут на крутое изменение уклада жизни , разве что их всех отправить на курсы к тайцу, но и это вырядили поможет . США скорее устроят новую войнушку и пригребут новые месторождения полезных ископаемых чем откажутся от нового авто каждый год :) условно. Но уметь жить на базовый доход смогут \ захотят \ сумеют не все.
перефразируем классика - " Жить за базовый доход не все могут . Вернее жить могут не только лишь все, мало кто может это делать."

А хіба не те саме писав.
Тільки не буде войнушки. Видихай.
І не заставить працювати.
Спробуй заставити працювати афроамериканця, якщо в нього в генах сидить, що можна нічого не робити, а банани самі падають, а клімат теплий, а якщо дощ, то можна накритися кількома пальмовими листками...

З.І.
В мене дружина має від мене довічний базовий дохід, але на роботу ходить, хоч там платять по київським міркам як молодшому охоронцеві АТБ і могла би вести інший стиль життя, і не працювати на дядю.
Та і сам собі я фактично виплачую базовий дохід. Але це тільки означає те, що я займаюся проектами якщо бачу в цьому який для себе інтерес, а не тому, що як не працюватиму, то залишуся без базових потреб.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 лип, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:09

  budivelnik написав:Візьмемо феодалізм з його десятиною
10% від створеного - забирав феодал.... і нічого не повертав
Тобто
не будував і не фінансував школу (середньоосвітну0 а це 200000 грн на дитину
не платив пенсію з лікарняними і за народження дитини - а це ще 30%

То невже сьогоднішні (22ЄСВ+18ПДФО+20ПДВ) - є більшими від тодішніх 10% в одну сторону?


Вы забыли включить военный сбор и множество других налогов, как прямых, так и косвенных. Например в виде тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые искусственно созданной и поддерживаемой государством монополией.

В былые времена феодалы были щедрые люди - они брали только 10%, а остальные 90% оставляли людям на школы, на больницы, на детей, еду, и другие блага.

Причем раньше феодалы разрешали людям на эти 90% самим выбирать лучшие школы и больницы, без посредников. А не довольствоваться тем что подсунули списав при этом 200000 грн на ребенка.

Нынешние феодалы забирают гораздо больше 60%, а оставляют гораздо меньше 40%. :(
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 14 лип, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:15

евро 1,14 идём к 1,2 кто не купил пока ещё можно

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 лип, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:16

  vitaliian написав:Зображення

це вже крах долара, чи ще нє?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:19

  vitaliian написав:Зображення

В Украине нет такого кросс курса.
На моменте купить можно по 1.128 - 1.13
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:це вже крах долара, чи ще нє?
всё хорошо, крах гривны откладывается ненадолго.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:20

  Амвросий написав:Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.



:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:23

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Зображення

В Украине нет такого кросс курса.
На моменте купить можно по 1.128 - 1.13
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc

я ж говорю налетай, в мире евро дорожает, пока можно купить дешево.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:23

  alex_2013 написав:
  proftpd66 написав:Сибарит
Так как, нету погашений уже в этом месяцев. И до конца года очень мало погашений ОВГЗ


Вы в своем уме?!

Специально для таких как вы сделал страницу суммарных платежей по ОВГЗ:
https://afrtcp.tk/services/payments_summary

Можно экспортировать в Excel

Большое спасибо за Ваш сайт, с пользой его использую.
Есть огромная просьба: не могли бы Вы сделать так, чтобы там, где "Загалом" было отдельно тело, а отдельно - купонные проценты? Было бы очень и очень удобно!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:24

  Amat написав:
  Амвросий написав:Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.



:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:


Что вас удивило?

2014 год:
https://news.finance.ua/ru/news/-/32533 ... iya-mnenie
Согласно требованиям МВФ, в 2014 году будут повышены тарифы на газ для населения на 56% и на 40% на отопление для населения. Но, это только начало.


2020 год:
https://news.finance.ua/ru/news/-/47151 ... vet-i-voda
Новое условие выделения Украине кредитного транша от Международного валютного фонда – это повышение коммунальных тарифов для населения.

А также сразу уточнил, что рыночная цена на газ украинской добычи формируется не в Украине, а в Дюссельдорфе.
Чтобы вы понимали: украинский газ нам продают по дюссельдорфской цене. Это газ, добытый из украинской скважины, по украинской себестоимости, украинской государственной компанией


Всё по прежнему, ничего не изменилось.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 14 лип, 2020 20:34, всього редагувалось 6 разів.
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