yama написав:flyman мои слова не противоречат друг другу. Я описал почему базовый доход заставит американцев все равно работать. Американцам с их образом жизни не хватит базового дохода. Отдельно я написал о том же о чем рассказывает таец . Где есть противоречие ? Таец молодец озвучил мои мысли . Американци не пойдут на крутое изменение уклада жизни , разве что их всех отправить на курсы к тайцу, но и это вырядили поможет . США скорее устроят новую войнушку и пригребут новые месторождения полезных ископаемых чем откажутся от нового авто каждый год условно. Но уметь жить на базовый доход смогут \ захотят \ сумеют не все. перефразируем классика - " Жить за базовый доход не все могут . Вернее жить могут не только лишь все, мало кто может это делать."
А хіба не те саме писав. Тільки не буде войнушки. Видихай. І не заставить працювати. Спробуй заставити працювати афроамериканця, якщо в нього в генах сидить, що можна нічого не робити, а банани самі падають, а клімат теплий, а якщо дощ, то можна накритися кількома пальмовими листками...
З.І. В мене дружина має від мене довічний базовий дохід, але на роботу ходить, хоч там платять по київським міркам як молодшому охоронцеві АТБ і могла би вести інший стиль життя, і не працювати на дядю. Та і сам собі я фактично виплачую базовий дохід. Але це тільки означає те, що я займаюся проектами якщо бачу в цьому який для себе інтерес, а не тому, що як не працюватиму, то залишуся без базових потреб.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 лип, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Візьмемо феодалізм з його десятиною 10% від створеного - забирав феодал.... і нічого не повертав Тобто не будував і не фінансував школу (середньоосвітну0 а це 200000 грн на дитину не платив пенсію з лікарняними і за народження дитини - а це ще 30%
То невже сьогоднішні (22ЄСВ+18ПДФО+20ПДВ) - є більшими від тодішніх 10% в одну сторону?
Вы забыли включить военный сбор и множество других налогов, как прямых, так и косвенных. Например в виде тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые искусственно созданной и поддерживаемой государством монополией.
В былые времена феодалы были щедрые люди - они брали только 10%, а остальные 90% оставляли людям на школы, на больницы, на детей, еду, и другие блага.
Причем раньше феодалы разрешали людям на эти 90% самим выбирать лучшие школы и больницы, без посредников. А не довольствоваться тем что подсунули списав при этом 200000 грн на ребенка.
Нынешние феодалы забирают гораздо больше 60%, а оставляют гораздо меньше 40%.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 14 лип, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.
Большое спасибо за Ваш сайт, с пользой его использую. Есть огромная просьба: не могли бы Вы сделать так, чтобы там, где "Загалом" было отдельно тело, а отдельно - купонные проценты? Было бы очень и очень удобно!
Амвросий написав:Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.
Новое условие выделения Украине кредитного транша от Международного валютного фонда – это повышение коммунальных тарифов для населения.
А также сразу уточнил, что рыночная цена на газ украинской добычи формируется не в Украине, а в Дюссельдорфе. Чтобы вы понимали: украинский газ нам продают по дюссельдорфской цене. Это газ, добытый из украинской скважины, по украинской себестоимости, украинской государственной компанией
Всё по прежнему, ничего не изменилось.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 14 лип, 2020 20:34, всього редагувалось 6 разів.