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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:25
Рекордный профицит Нафтогаза после драконовских цен на газ стал обретать черты: прибыль -> бюджет -> выплаты на обслуживание долгов внешним кредиторам
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:28
Президент Володимир Зеленський в телефонній розмові повідомив директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Раді кандидатуру "незалежного технократа" на пост глави Нацбанку.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова Зеленського: "Повідомив Крісталіну Георгієву, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового глави НБУ. Це буде незалежний технократ, який буде продовжувати незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України".
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:33
montagvide написав:Со следующей недели 26?)))
Так, а по індексу банана взагалі йдемо на 21 з наступного місяця
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stryzhko
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:39
stryzhko написав:
montagvide написав:Со следующей недели 26?)))
Так, а по індексу банана взагалі йдемо на 21 з наступного місяця
Никуда мы не идём, будем стоять на 27 ± 10 коп...
Может даже чуть выше сходим.
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Вів 14 лип, 2020 13:57
ЛОБ
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