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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5921592259235924

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:25

  Amat написав:
  Амвросий написав:Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.



:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Рекордный профицит Нафтогаза после драконовских цен на газ стал обретать черты: прибыль -> бюджет -> выплаты на обслуживание долгов внешним кредиторам
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:28

Президент Володимир Зеленський в телефонній розмові повідомив директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Раді кандидатуру "незалежного технократа" на пост глави Нацбанку.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Повідомив Крісталіну Георгієву, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового глави НБУ. Це буде незалежний технократ, який буде продовжувати незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України".
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

montagvide написав:Со следующей недели 26?)))

Так, а по індексу банана взагалі йдемо на 21 з наступного місяця
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:39

  stryzhko написав:
montagvide написав:Со следующей недели 26?)))

Так, а по індексу банана взагалі йдемо на 21 з наступного місяця


Никуда мы не идём, будем стоять на 27 ± 10 коп... :)
Может даже чуть выше сходим.
Амвросий
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