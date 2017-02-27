Рекордный профицит Нафтогаза после драконовских цен на газ стал обретать черты: прибыль -> бюджет -> выплаты на обслуживание долгов внешним кредиторам
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:25
Рекордный профицит Нафтогаза после драконовских цен на газ стал обретать черты: прибыль -> бюджет -> выплаты на обслуживание долгов внешним кредиторам
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:28
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, а по індексу банана взагалі йдемо на 21 з наступного місяця
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:39
Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
д.Яша как все подписал хорошие премии уходя.Больше папередников))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 14 лип, 2020 21:05
Одних процентов от продажи (не выкачки) природных ресурсов, инфраструктуры и промышленности при ее развитии хватило бы для вывода страны из вечного кризиса и осталось бы на подушку финансовой безопасности для каждого гражданина с процентами отчислений на пенсию. Там где есть закон, есть города в пустыне, там где переписывается даже Конституция есть миражи и вечно затянутые пояса.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Вів 14 лип, 2020 21:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Изначально вопрос государства состоял в самостоятельном, независимом государстве и я не призывал и не призываю никуда идти ни на север ни на запад ни на восток.
Я за третье. Самостоятельное государство со стартовой помощью, пусть даже МВФ, но не дилера в лице МВФ и государство наркомана. В конечном итоге даже теоретическая возможность присоединения к Европе пройдет после ломки, что будет в результате и готовы ли будете к этому, вопрос довольно спорный, вечного ничего нет, тем более дойки с такой реальной статистикой в стране, а не той что можно нарисовать.
В 2017-м утверждали, что до уровня 2013 года нам нужно лет 30, сейчас даже прогнозов не слышно.
Но все это и правда уже похоже на миф.
п.с. Кто-то ведя свой бизнес хотел бы работать на условиях подобных существующим в стране? Не думаю.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 14 лип, 2020 21:55, всього редагувалось 3 разів.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Вів 14 лип, 2020 21:16
ХЗ,может застройщик супер жадный.Раньше,действительно,к готовности цена росла,а щас за 2 года строительства те же цены от начала и до сдачи,ну рассрочка,может акции в процессе стройки.По-моему, лучше дождаться девала,если не всех,то многих попустит.
Додано: Вів 14 лип, 2020 21:56
Додано: Вів 14 лип, 2020 22:00
finita la comedia
*******
|