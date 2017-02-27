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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5922592359245925>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:25

  Amat написав:
  Амвросий написав:Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.



:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Рекордный профицит Нафтогаза после драконовских цен на газ стал обретать черты: прибыль -> бюджет -> выплаты на обслуживание долгов внешним кредиторам
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:28

Президент Володимир Зеленський в телефонній розмові повідомив директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Раді кандидатуру "незалежного технократа" на пост глави Нацбанку.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Повідомив Крісталіну Георгієву, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового глави НБУ. Це буде незалежний технократ, який буде продовжувати незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України".
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

montagvide написав:Со следующей недели 26?)))

Так, а по індексу банана взагалі йдемо на 21 з наступного місяця
Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:39

  stryzhko написав:
montagvide написав:Со следующей недели 26?)))

Так, а по індексу банана взагалі йдемо на 21 з наступного місяця


Никуда мы не идём, будем стоять на 27 ± 10 коп... :)
Может даже чуть выше сходим.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

д.Яша как все подписал хорошие премии уходя.Больше папередников))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:05

  somilitark написав:Возможно МВФ не идеален,но мы приползли на коленях к нему в 94-м,с тех пор не свалились в Венесуэлу,а более менее развивались,я помню время когда иметь Ваз 2101 20-ти летней крепости считалось очень хорошим стоянием на ногах,а теперь каждый дрыщ за пару месяцев в 20 лет может поехать и прискакать на 10-ти летней иномарке.

Одних процентов от продажи (не выкачки) природных ресурсов, инфраструктуры и промышленности при ее развитии хватило бы для вывода страны из вечного кризиса и осталось бы на подушку финансовой безопасности для каждого гражданина с процентами отчислений на пенсию. Там где есть закон, есть города в пустыне, там где переписывается даже Конституция есть миражи и вечно затянутые пояса.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:так що, деградувати з РФ, як це було останніх 400 років,
чи приєднатися до Європи клятих капіталістів, щоб вони нас доїли?
Я за друге.

Изначально вопрос государства состоял в самостоятельном, независимом государстве и я не призывал и не призываю никуда идти ни на север ни на запад ни на восток.
Я за третье. Самостоятельное государство со стартовой помощью, пусть даже МВФ, но не дилера в лице МВФ и государство наркомана. В конечном итоге даже теоретическая возможность присоединения к Европе пройдет после ломки, что будет в результате и готовы ли будете к этому, вопрос довольно спорный, вечного ничего нет, тем более дойки с такой реальной статистикой в стране, а не той что можно нарисовать.
В 2017-м утверждали, что до уровня 2013 года нам нужно лет 30, сейчас даже прогнозов не слышно.
Но все это и правда уже похоже на миф.
п.с. Кто-то ведя свой бизнес хотел бы работать на условиях подобных существующим в стране? Не думаю.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 14 лип, 2020 21:55, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:16

  Proofy написав:
  goldfinger написав:Даже если принять,что риск недостроя равен нулю,даже порядочные застройщики любят продавать котлованы по цене уже готовых квартир.Сие нетрудно заметить на хозяевах,вложившихся на котловане ижелающих продать новые квартиры без отделки даже немного за меньшие деньги,чем сами вложили и чем та цена,которую все еще хочет застройщик.Так что нормальная вторичка после девала будет интереснее.Просто заплатите меньше долларов(*_*)
В основном цены росли от цен котлована. И те кто вам продает ниже застройшика не потому что они добрые, а купили на 100-200$ дешевле за метр и с вас поимеют профит :)

ХЗ,может застройщик супер жадный.Раньше,действительно,к готовности цена росла,а щас за 2 года строительства те же цены от начала и до сдачи,ну рассрочка,может акции в процессе стройки.По-моему, лучше дождаться девала,если не всех,то многих попустит.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:56

  stryzhko написав:
montagvide написав:Со следующей недели 26?)))

Так, а по індексу банана взагалі йдемо на 21 з наступного місяця

Индекс банана работает наоборот.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:00

finita la comedia

https://news.finance.ua/ru/news/-/474480/rade-predlagayut-perezagruzit-ukroboronprom
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valya
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