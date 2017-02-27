Додано: Вів 14 лип, 2020 21:14

flyman написав: так що, деградувати з РФ, як це було останніх 400 років,

чи приєднатися до Європи клятих капіталістів, щоб вони нас доїли?

Я за друге. так що, деградувати з РФ, як це було останніх 400 років,чи приєднатися до Європи клятих капіталістів, щоб вони нас доїли?Я за друге.

Изначально вопрос государства состоял в самостоятельном, независимом государстве и я не призывал и не призываю никуда идти ни на север ни на запад ни на восток.Я за третье. Самостоятельное государство со стартовой помощью, пусть даже МВФ, но не дилера в лице МВФ и государство наркомана. В конечном итоге даже теоретическая возможность присоединения к Европе пройдет после ломки, что будет в результате и готовы ли будете к этому, вопрос довольно спорный, вечного ничего нет, тем более дойки с такой реальной статистикой в стране, а не той что можно нарисовать.В 2017-м утверждали, что до уровня 2013 года нам нужно лет 30, сейчас даже прогнозов не слышно.Но все это и правда уже похоже на миф.п.с. Кто-то ведя свой бизнес хотел бы работать на условиях подобных существующим в стране? Не думаю.