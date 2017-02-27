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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 22:05
Мизантрóп написав:
д.Яша как все подписал хорошие премии уходя.Больше папередников))
інфляція, сер
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flyman
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Додано: Вів 14 лип, 2020 22:07
ruvex написав: flyman написав:
так що, деградувати з РФ, як це було останніх 400 років,
чи приєднатися до Європи клятих капіталістів, щоб вони нас доїли?
Я за друге.
Изначально вопрос государства состоял в самостоятельном, независимом государстве и я не призывал и не призываю никуда идти ни на север ни на запад ни на восток.
Я за третье. Самостоятельное государство со стартовой помощью, пусть даже МВФ, но не дилера в лице МВФ и государство наркомана. В конечном итоге даже теоретическая возможность присоединения к Европе пройдет после ломки, что будет в результате и готовы ли будете к этому, вопрос довольно спорный, вечного ничего нет, тем более дойки с такой реальной статистикой в стране, а не той что можно нарисовать.
В 2017-м утверждали, что до уровня 2013 года нам нужно лет 30, сейчас даже прогнозов не слышно.
Но все это и правда уже похоже на миф.
п.с. Кто-то ведя свой бизнес хотел бы работать на условиях подобных существующим в стране? Не думаю.
рівень 2013 був досягнутий у 2019, принаймні по з.п. в доларах США
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Додано: Вів 14 лип, 2020 22:20
Арахамия назвал фамилии возможных кандидатов на пост главы НБУ.
На должность главы Нацбанка претендуют — Кирилл Шевченко и Владимир Лавренчук.
В четверг будет предварительно ясно, кто из этих двух кандидатов станет основным.
Не читаю Будивельника и Trast.
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