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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5922592359245925

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:05

  Мизантрóп написав:д.Яша как все подписал хорошие премии уходя.Больше папередников))

інфляція, сер
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:07

  ruvex написав:
  flyman написав:так що, деградувати з РФ, як це було останніх 400 років,
чи приєднатися до Європи клятих капіталістів, щоб вони нас доїли?
Я за друге.

Изначально вопрос государства состоял в самостоятельном, независимом государстве и я не призывал и не призываю никуда идти ни на север ни на запад ни на восток.
Я за третье. Самостоятельное государство со стартовой помощью, пусть даже МВФ, но не дилера в лице МВФ и государство наркомана. В конечном итоге даже теоретическая возможность присоединения к Европе пройдет после ломки, что будет в результате и готовы ли будете к этому, вопрос довольно спорный, вечного ничего нет, тем более дойки с такой реальной статистикой в стране, а не той что можно нарисовать.
В 2017-м утверждали, что до уровня 2013 года нам нужно лет 30, сейчас даже прогнозов не слышно.
Но все это и правда уже похоже на миф.
п.с. Кто-то ведя свой бизнес хотел бы работать на условиях подобных существующим в стране? Не думаю.

рівень 2013 був досягнутий у 2019, принаймні по з.п. в доларах США
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

​Арахамия назвал фамилии возможных кандидатов на пост главы НБУ.

На должность главы Нацбанка претендуют — Кирилл Шевченко и Владимир Лавренчук.

В четверг будет предварительно ясно, кто из этих двух кандидатов станет основным.
Не читаю Будивельника и Trast.
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