flyman написав:так що, деградувати з РФ, як це було останніх 400 років, чи приєднатися до Європи клятих капіталістів, щоб вони нас доїли? Я за друге.
Изначально вопрос государства состоял в самостоятельном, независимом государстве и я не призывал и не призываю никуда идти ни на север ни на запад ни на восток. Я за третье. Самостоятельное государство со стартовой помощью, пусть даже МВФ, но не дилера в лице МВФ и государство наркомана. В конечном итоге даже теоретическая возможность присоединения к Европе пройдет после ломки, что будет в результате и готовы ли будете к этому, вопрос довольно спорный, вечного ничего нет, тем более дойки с такой реальной статистикой в стране, а не той что можно нарисовать. В 2017-м утверждали, что до уровня 2013 года нам нужно лет 30, сейчас даже прогнозов не слышно. Но все это и правда уже похоже на миф. п.с. Кто-то ведя свой бизнес хотел бы работать на условиях подобных существующим в стране? Не думаю.
рівень 2013 був досягнутий у 2019, принаймні по з.п. в доларах США
немного оффтоп, но в свое время вызвало бурное обсуждение;)
много интересного - "скрутки" работают, как я и предполагал . правда, я думал, что основной пользователь - контрабас, а камень кидают в сельхозников))) я такого масштаба кеша в с/х не предполагал.
но скрутки - это не фиктивный НДС, которого раньше было до фига, а теперь нет. и тонкие намеки - это за последние 5 лет. ха-ха. в принципе никто и не говорил, что контрабас победили - схемы работают очень давно интересно было бы послушать эти же цифры из прошлого Любченко в 2011 году, цифры бы впечатлили - но наверное уже память подводит
теперь самое интересное - искоренят или возглавят? как ни грустно, я ставлю на второе
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 14 лип, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:К комплексной оценке, только с 2014 года численность постоянного населения сократилась более чем на 3,5 млн человек (3,515 млн человек), с 2015 г – более 1 млн человек (1,03 млн человек).
Болгарія, Литва, Латвія, Польща ...
Разговор про достигнутый уровень Украины, но с учетом динамики прироста/сокращения населения - приобретает иной вид. Но если мы сравнимы с перечисленными странами, тогда смотрим шоу дальше.
Ще РФ. Так крім зменшення народження ще негативна міграція.
Європа. Загалом це проблема західної/християнської цивілізації, де поставлено було одною із цілей досягнення рівноправ"я жінок і чоловіків. Тепер внаслідок культурних змін жінки менше хочуть народжувати а більше робити кар"єру. Якщо взяти Німеччину, Англію, Швецію, Францію .... то там приріст населання за рахунок мігрантів і вищого рівня народжуваності у нехристиянського населення.
Так що це більш культурно-цивілізаційна проблема, а не економічна.
немного оффтоп, но в свое время вызвало бурное обсуждение;)
много интересного - "скрутки" работают, как я и предполагал . правда, я думал, что основной пользователь - контрабас, а камень кидают в сельхозников))) я такого масштаба кеша в с/х не предполагал.
но скрутки - это не фиктивный НДС, которого раньше было до фига, а теперь нет. и тонкие намеки - это за последние 5 лет. ха-ха. в принципе никто и не говорил, что контрабас победили - схемы работают очень давно интересно было бы послушать эти же цифры из прошлого Любченко в 2011 году, цифры бы впечатлили - но наверное уже память подводит
теперь самое интересное - искоренят или возглавят? как ни грустно, я ставлю на второе
какой в попку контрабас в кризис? начали бороться с бизнесом и бизнес весь позакрывался и послал всех сами знаете куда. Платите теперь сами +33-60% налога. И коммерческую маржу
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.