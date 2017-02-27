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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5923592459255926>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:05

  Мизантрóп написав:д.Яша как все подписал хорошие премии уходя.Больше папередников))

інфляція, сер
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:07

  ruvex написав:
  flyman написав:так що, деградувати з РФ, як це було останніх 400 років,
чи приєднатися до Європи клятих капіталістів, щоб вони нас доїли?
Я за друге.

Изначально вопрос государства состоял в самостоятельном, независимом государстве и я не призывал и не призываю никуда идти ни на север ни на запад ни на восток.
Я за третье. Самостоятельное государство со стартовой помощью, пусть даже МВФ, но не дилера в лице МВФ и государство наркомана. В конечном итоге даже теоретическая возможность присоединения к Европе пройдет после ломки, что будет в результате и готовы ли будете к этому, вопрос довольно спорный, вечного ничего нет, тем более дойки с такой реальной статистикой в стране, а не той что можно нарисовать.
В 2017-м утверждали, что до уровня 2013 года нам нужно лет 30, сейчас даже прогнозов не слышно.
Но все это и правда уже похоже на миф.
п.с. Кто-то ведя свой бизнес хотел бы работать на условиях подобных существующим в стране? Не думаю.

рівень 2013 був досягнутий у 2019, принаймні по з.п. в доларах США
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

​Арахамия назвал фамилии возможных кандидатов на пост главы НБУ.

На должность главы Нацбанка претендуют — Кирилл Шевченко и Владимир Лавренчук.

В четверг будет предварительно ясно, кто из этих двух кандидатов станет основным.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

странно, что никто не забросил по теме НДС - интервью Любченко

https://censor.net.ua/resonance/3207872 ... lyubchenko

только читайте само интервью, а не выдержки

немного оффтоп, но в свое время вызвало бурное обсуждение;)

много интересного - "скрутки" работают, как я и предполагал . правда, я думал, что основной пользователь - контрабас, а камень кидают в сельхозников))) я такого масштаба кеша в с/х не предполагал.

но скрутки - это не фиктивный НДС, которого раньше было до фига, а теперь нет.
и тонкие намеки - это за последние 5 лет. ха-ха. в принципе никто и не говорил, что контрабас победили - схемы работают очень давно
интересно было бы послушать эти же цифры из прошлого Любченко в 2011 году, цифры бы впечатлили - но наверное уже память подводит :mrgreen:

теперь самое интересное - искоренят или возглавят?
как ни грустно, я ставлю на второе 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 14 лип, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:46

МВФ разместил пресс-релиз по факту телефонного разговора Георгиевой с Зеленским.

Кратко:
- "независимость" НБУ - требование (ориг. - requirement under) программы сотрудничества с МВФ;
- Зеленского призвали сохранять текущие монетарную и фискальную политики, которые "соответствуют интересам Украины";
- реформа НБУ - это "success story".

https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... g-director

Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:00

  flyman написав:рівень 2013 був досягнутий у 2019, принаймні по з.п. в доларах США

К комплексной оценке,
только с 2014 года численность постоянного населения сократилась более чем на 3,5 млн человек (3,515 млн человек), с 2015 г – более 1 млн человек (1,03 млн человек).
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:06

  ruvex написав:
  flyman написав:рівень 2013 був досягнутий у 2019, принаймні по з.п. в доларах США

К комплексной оценке,
только с 2014 года численность постоянного населения сократилась более чем на 3,5 млн человек (3,515 млн человек), с 2015 г – более 1 млн человек (1,03 млн человек).

Болгарія, Литва, Латвія, Польща ...
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:13

  flyman написав:
  ruvex написав:
  flyman написав:рівень 2013 був досягнутий у 2019, принаймні по з.п. в доларах США

К комплексной оценке,
только с 2014 года численность постоянного населения сократилась более чем на 3,5 млн человек (3,515 млн человек), с 2015 г – более 1 млн человек (1,03 млн человек).

Болгарія, Литва, Латвія, Польща ...

Разговор про достигнутый уровень Украины, но с учетом динамики прироста/сокращения населения - приобретает иной вид. Но если мы сравнимы с перечисленными странами, тогда смотрим шоу дальше.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:35

  ruvex написав:
  flyman написав:
  ruvex написав:К комплексной оценке,
только с 2014 года численность постоянного населения сократилась более чем на 3,5 млн человек (3,515 млн человек), с 2015 г – более 1 млн человек (1,03 млн человек).

Болгарія, Литва, Латвія, Польща ...

Разговор про достигнутый уровень Украины, но с учетом динамики прироста/сокращения населения - приобретает иной вид. Но если мы сравнимы с перечисленными странами, тогда смотрим шоу дальше.

Ще РФ.
Так крім зменшення народження ще негативна міграція.

Європа.
Загалом це проблема західної/християнської цивілізації, де поставлено було одною із цілей досягнення рівноправ"я жінок і чоловіків. Тепер внаслідок культурних змін жінки менше хочуть народжувати а більше робити кар"єру.
Якщо взяти Німеччину, Англію, Швецію, Францію .... то там приріст населання за рахунок мігрантів і вищого рівня народжуваності у нехристиянського населення.

Так що це більш культурно-цивілізаційна проблема, а не економічна.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:46

  Shaman написав:странно, что никто не забросил по теме НДС - интервью Любченко

https://censor.net.ua/resonance/3207872 ... lyubchenko

только читайте само интервью, а не выдержки

немного оффтоп, но в свое время вызвало бурное обсуждение;)

много интересного - "скрутки" работают, как я и предполагал . правда, я думал, что основной пользователь - контрабас, а камень кидают в сельхозников))) я такого масштаба кеша в с/х не предполагал.

но скрутки - это не фиктивный НДС, которого раньше было до фига, а теперь нет.
и тонкие намеки - это за последние 5 лет. ха-ха. в принципе никто и не говорил, что контрабас победили - схемы работают очень давно
интересно было бы послушать эти же цифры из прошлого Любченко в 2011 году, цифры бы впечатлили - но наверное уже память подводит :mrgreen:

теперь самое интересное - искоренят или возглавят?
как ни грустно, я ставлю на второе 8)


какой в попку контрабас в кризис? начали бороться с бизнесом и бизнес весь позакрывался и послал всех сами знаете куда. Платите теперь сами +33-60% налога. И коммерческую маржу
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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