Додано: Сер 15 лип, 2020 00:24

p_vovk74 написав: zРадио написав: Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим? Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?

Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым.

А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства. Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым.А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на

Пфффф... а если без пустой риторики о пользе молока и вреде табака? Мы немного подмухлевали с заполнением анкетки, чтобы на скоринге набрать достаточно баллов и получить необходимый кредит. При этом не отказались ни от копейки старых долгов и даже в мыслях не имеем намерений кинуть кредитора по новому.Кто из бравших кредиты форумчан, положа руку на сердце сможет сказать, что на этапе рассмотрения не скрыл ни единой детали, ни к одному из требований банка не отнесся как к формальности и был честен с менеджером как с батюшкой на исповеди?Если даже есть такие, кому шашечки, а не ехать - ок, можете почистоплюйничать в целях самолюбования, но когда надоест, вернитесь к нам грешным в прагматичную дискуссию о кэшфлоу - как его грамотно спланировать, чтобы и взятые обязательства выполнять, и от голода не скопытится. Спасибо!