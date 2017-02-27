zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым. А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым. А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
Пфффф... а если без пустой риторики о пользе молока и вреде табака? Мы немного подмухлевали с заполнением анкетки, чтобы на скоринге набрать достаточно баллов и получить необходимый кредит. При этом не отказались ни от копейки старых долгов и даже в мыслях не имеем намерений кинуть кредитора по новому.
Кто из бравших кредиты форумчан, положа руку на сердце сможет сказать, что на этапе рассмотрения не скрыл ни единой детали, ни к одному из требований банка не отнесся как к формальности и был честен с менеджером как с батюшкой на исповеди?
Если даже есть такие, кому шашечки, а не ехать - ок, можете почистоплюйничать в целях самолюбования, но когда надоест, вернитесь к нам грешным в прагматичную дискуссию о кэшфлоу - как его грамотно спланировать, чтобы и взятые обязательства выполнять, и от голода не скопытится. Спасибо!
Хіба що у випадку нетипової минулорічної ревальвації до 23-х. А так індекс банана за рік і курс гривні дуже схожі. Правда, кажуть що в еквадорських робітників з бананових плантацій спалах COVID-19, тому й ціна йде в низ. Тепер чекаємо, чим закінчиться "епідемія" в НБУ і йдемо на 21)) або в Еквадорі закінчиться епідемія й банани "спасуть" валютоматрасників хоча б по 28. Але як не парадоксально та є шанс, що зробить "Гривнечик" всих ще раз...