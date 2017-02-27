zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым. А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым. А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
Пфффф... а если без пустой риторики о пользе молока и вреде табака? Мы немного подмухлевали с заполнением анкетки, чтобы на скоринге набрать достаточно баллов и получить необходимый кредит. При этом не отказались ни от копейки старых долгов и даже в мыслях не имеем намерений кинуть кредитора по новому.
Кто из бравших кредиты форумчан, положа руку на сердце сможет сказать, что на этапе рассмотрения не скрыл ни единой детали, ни к одному из требований банка не отнесся как к формальности и был честен с менеджером как с батюшкой на исповеди?
Если даже есть такие, кому шашечки, а не ехать - ок, можете почистоплюйничать в целях самолюбования, но когда надоест, вернитесь к нам грешным в прагматичную дискуссию о кэшфлоу - как его грамотно спланировать, чтобы и взятые обязательства выполнять, и от голода не скопытится. Спасибо!
Хіба що у випадку нетипової минулорічної ревальвації до 23-х. А так індекс банана за рік і курс гривні дуже схожі. Правда, кажуть що в еквадорських робітників з бананових плантацій спалах COVID-19, тому й ціна йде в низ. Тепер чекаємо, чим закінчиться "епідемія" в НБУ і йдемо на 21)) або в Еквадорі закінчиться епідемія й банани "спасуть" валютоматрасників хоча б по 28. Але як не парадоксально та є шанс, що зробить "Гривнечик" всих ще раз...
zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым. А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
Оно будет способно платить,когда будет иметь достаточно денег,будет иметь достаточно денег,когда будет собирать много налогов,много налогов соберёт,когда будет процветать бизнес,а бизнес процветает,когда ему создают хорошие условия или хотя бы не мешают.Контрабас,серое и взятки лучше,чем тупое и жадное государство с пустой казной,но типа на словах честное.Дайте шерсти вырасти,а потом стригите понемногу.А при том,что сейчас у бизнеса не очень хорошие варианты.Или максимально уклоняться от поборов,или закрываться.Игнор или джихад.Нах вообще такое государство,если в стране большинству хорошей жизни нет.Как воров и медвежатника,фальшивомонетчиков привлекают для помощи в раскрытии преступлений и консультировании,так и те люди,бизнес которых способен выжить в аховых украинских условиях гораздо эффективней популистов и просто откровенных де***.Ну типа честных.