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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5923592459255926

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 23:52

  zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим? :roll:

Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым.
А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:24

  p_vovk74 написав:
  zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим? :roll:

Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым.
А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.


Пфффф... а если без пустой риторики о пользе молока и вреде табака? Мы немного подмухлевали с заполнением анкетки, чтобы на скоринге набрать достаточно баллов и получить необходимый кредит. При этом не отказались ни от копейки старых долгов и даже в мыслях не имеем намерений кинуть кредитора по новому.

Кто из бравших кредиты форумчан, положа руку на сердце сможет сказать, что на этапе рассмотрения не скрыл ни единой детали, ни к одному из требований банка не отнесся как к формальности и был честен с менеджером как с батюшкой на исповеди?

Если даже есть такие, кому шашечки, а не ехать - ок, можете почистоплюйничать в целях самолюбования, но когда надоест, вернитесь к нам грешным в прагматичную дискуссию о кэшфлоу - как его грамотно спланировать, чтобы и взятые обязательства выполнять, и от голода не скопытится. Спасибо!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:45

Зображення

403152.19-402422.83 = 729.3млн банки увеличили

96664.85-96477.47 = 187.38млн Нерезы уменьшили.


Ну что мы развалимся?


кто того, банки продали долларовые ОВДП, скорее всего нерезам.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 01:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:Индекс банана работает наоборот.

Хіба що у випадку нетипової минулорічної ревальвації до 23-х.
А так індекс банана за рік і курс гривні дуже схожі. Правда, кажуть що в еквадорських робітників з бананових плантацій спалах COVID-19, тому й ціна йде в низ. Тепер чекаємо, чим закінчиться "епідемія" в НБУ і йдемо на 21)) або в Еквадорі закінчиться епідемія й банани "спасуть" валютоматрасників хоча б по 28.
Але як не парадоксально та є шанс, що зробить "Гривнечик" всих ще раз...

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 05:40

  p_vovk74 написав:
  zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим? :roll:

Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым.
А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.

Оно будет способно платить,когда будет иметь достаточно денег,будет иметь достаточно денег,когда будет собирать много налогов,много налогов соберёт,когда будет процветать бизнес,а бизнес процветает,когда ему создают хорошие условия или хотя бы не мешают.Контрабас,серое и взятки лучше,чем тупое и жадное государство с пустой казной,но типа на словах честное.Дайте шерсти вырасти,а потом стригите понемногу.А при том,что сейчас у бизнеса не очень хорошие варианты.Или максимально уклоняться от поборов,или закрываться.Игнор или джихад.Нах вообще такое государство,если в стране большинству хорошей жизни нет.Как воров и медвежатника,фальшивомонетчиков привлекают для помощи в раскрытии преступлений и консультировании,так и те люди,бизнес которых способен выжить в аховых украинских условиях гораздо эффективней популистов и просто откровенных де***.Ну типа честных.
goldfinger
 
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