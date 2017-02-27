zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым. А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым. А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
Пфффф... а если без пустой риторики о пользе молока и вреде табака? Мы немного подмухлевали с заполнением анкетки, чтобы на скоринге набрать достаточно баллов и получить необходимый кредит. При этом не отказались ни от копейки старых долгов и даже в мыслях не имеем намерений кинуть кредитора по новому.
Кто из бравших кредиты форумчан, положа руку на сердце сможет сказать, что на этапе рассмотрения не скрыл ни единой детали, ни к одному из требований банка не отнесся как к формальности и был честен с менеджером как с батюшкой на исповеди?
Если даже есть такие, кому шашечки, а не ехать - ок, можете почистоплюйничать в целях самолюбования, но когда надоест, вернитесь к нам грешным в прагматичную дискуссию о кэшфлоу - как его грамотно спланировать, чтобы и взятые обязательства выполнять, и от голода не скопытится. Спасибо!
Хіба що у випадку нетипової минулорічної ревальвації до 23-х. А так індекс банана за рік і курс гривні дуже схожі. Правда, кажуть що в еквадорських робітників з бананових плантацій спалах COVID-19, тому й ціна йде в низ. Тепер чекаємо, чим закінчиться "епідемія" в НБУ і йдемо на 21)) або в Еквадорі закінчиться епідемія й банани "спасуть" валютоматрасників хоча б по 28. Але як не парадоксально та є шанс, що зробить "Гривнечик" всих ще раз...
zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым. А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
Оно будет способно платить,когда будет иметь достаточно денег,будет иметь достаточно денег,когда будет собирать много налогов,много налогов соберёт,когда будет процветать бизнес,а бизнес процветает,когда ему создают хорошие условия или хотя бы не мешают.Контрабас,серое и взятки лучше,чем тупое и жадное государство с пустой казной,но типа на словах честное.Дайте шерсти вырасти,а потом стригите понемногу.А при том,что сейчас у бизнеса не очень хорошие варианты.Или максимально уклоняться от поборов,или закрываться.Игнор или джихад.Нах вообще такое государство,если в стране большинству хорошей жизни нет.Как воров и медвежатника,фальшивомонетчиков привлекают для помощи в раскрытии преступлений и консультировании,так и те люди,бизнес которых способен выжить в аховых украинских условиях гораздо эффективней популистов и просто откровенных де***.Ну типа честных.
Вадюшка написав:Напрашивается закономерный ответ -- когда ограничения отменят, тогда и посмотрим. Кстати, справки для -- резервирование вообще делается не по НБУшной нормативке уже слава богу четвёртый год. Поэтому можно и поменьше экспрессии
Можно поподробнее крупными мазками ? Кто устанавливает и в чем отличие от предыдущей системы ? Что-то кардинально новое.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
flyman написав:Європа. Загалом це проблема західної/християнської цивілізації, де поставлено було одною із цілей досягнення рівноправ"я жінок і чоловіків. Тепер внаслідок культурних змін жінки менше хочуть народжувати а більше робити кар"єру. Якщо взяти Німеччину, Англію, Швецію, Францію .... то там приріст населання за рахунок мігрантів і вищого рівня народжуваності у нехристиянського населення.
Так що це більш культурно-цивілізаційна проблема, а не економічна.
равноправие и экономика не при чем. Деградация христианских ценностей прежде всего семейных. Плохо уживаются семейные ценности с культом потребления. Потребности человека исказились, вместо домашнего очага - дорогие авто, бутики, салоны красоты, шикарный отдых. Дети - лишняя обуза для раба целью которого жизнь в кайф.
прогноз на эту неделю - 27 +/- 5 коп
euro ночью пробило 1,142 но временно откатилось к 1,1395
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
flyman написав:Європа. Загалом це проблема західної/християнської цивілізації, де поставлено було одною із цілей досягнення рівноправ"я жінок і чоловіків. Тепер внаслідок культурних змін жінки менше хочуть народжувати а більше робити кар"єру. Якщо взяти Німеччину, Англію, Швецію, Францію .... то там приріст населання за рахунок мігрантів і вищого рівня народжуваності у нехристиянського населення.
Так що це більш культурно-цивілізаційна проблема, а не економічна.
равноправие и экономика не при чем. Деградация христианских ценностей прежде всего семейных. Плохо уживаются семейные ценности с культом потребления. Потребности человека исказились, вместо домашнего очага - дорогие авто, бутики, салоны красоты, шикарный отдых. Дети - лишняя обуза для раба целью которого жизнь в кайф.
прогноз на эту неделю - 27 +/- 5 коп
вопрос сугубо экономический. Развитие производящей экономики создало почву для развития фин услуг. Фин услуги дали обществу сначала государственное, а затем и частное социальное страхование. Развитое страхование сделало ненужной многочисленную семью.
Мигранты буквально во втором поколении (как более-менее обустроятся в новой стране) начинают жить по той же логике, то есть, их культурные ценности точно так же отступают перед здравым смыслом