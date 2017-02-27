Додано: Сер 15 лип, 2020 09:31

ruvex написав: Я за то, чтобы не наращивать долг. Меняя и выстраивая экономику страны для постепенного исключения влияния МВФ и инвесторов по 10%. Ничего, абсолютно ничего в этом направлении не делается.

Миграция, падение уровня, отсутствие медицины сделает свои дело, а фактическое препятствие для выезда усугубит до крайности. Что реальный прорыв покажется манной.

Просто не замыленным глазом, реально посмотрите на вещи в стране и уровень жизни, не для красного словца, не для ответного шаржа чтобы набрать побольше волшебных лайков.

Если мое мнение ошибочно, каково Ваше видение вопроса. Когда страна станет развиваться, а не деградировать? В какой момент и сколько времени для этого необходимо в пересчете на средний уровень жизни переситчного? Я за то, чтобы не наращивать долг. Меняя и выстраивая экономику страны для постепенного исключения влияния МВФ и инвесторов по 10%. Ничего, абсолютно ничего в этом направлении не делается.Миграция, падение уровня, отсутствие медицины сделает свои дело, а фактическое препятствие для выезда усугубит до крайности. Что реальный прорыв покажется манной.Просто не замыленным глазом, реально посмотрите на вещи в стране и уровень жизни, не для красного словца, не для ответного шаржа чтобы набрать побольше волшебных лайков.Если мое мнение ошибочно, каково Ваше видение вопроса. Когда страна станет развиваться, а не деградировать? В какой момент и сколько времени для этого необходимо в пересчете на средний уровень жизни переситчного?

Доброго ранку.Побачив, що у вас аж три плюсика за це повідомлення. Не зміг втриматись, щоб не відповісти.1) Брати в борг - це не є погано. А в умовах сучасного світу навіть необхідно. Не ми запустили цей процес жити на позичені. Не нам його зупиняти. Ми просто пливемо за течією.2) Із першого пункту випливає, що якщо ви не нарощуєте борг, то не будете розвиватись і відповідно ніколи не вилізете із цієї діри. Математика проста. Припустимо якщо ми продукуємо прибутку із товарів та послуг в еквіваленті 1%/міс від розміру всіх активів держави. Відповідно є різниця скільки ми заробимо якщо ці активи 100 млрд або 500 млрд. Вірно?Але!!!!!!!!ОБОВЯЗКОВОЮ!!! умовою всього цього має бутицих кредитних грошей та. А все це залежить виключно! від дій наших чиновників та нас із вами які їх обираємо. Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує» (граф Жозе де Местр)Ви пропонуєте відмовитись від послуг дорогого лікаря із за кордону і вам не хочеться лікуватись іноземними таблетками, бо ви привикли по вечорах постійно пити пиво і в такому випадку лікування зводиться нанівець. Ви не хочете змінити свої звички і перестати пити пиво. Замість того ви відмовляєтесь від лікування та мотивуєте це тим, що ніхто не має права вказувати вам що і як робити.Резюме.Якщо коротко. МВФ і всі інші тиснуть на нас, бо ми самі не можемо нічого до пуття зробити. А не можемо ми цього зробити, бо енну кількість років жили в часи це ключовою фразою життя був вислів: Не вкрадеш - не проживеш. Тепер за це розплачуємось.Мусимо мучитись, хоча б одне покоління. А тоді вже прийдуть зміни. Інакше ніяк.Долар у Франківську вчора стрибав на прийомі від 26,95 до 27,00. Продавали Від 27,15 до 27,20. Фактично маржа в 15 копійок тримається.Моє шанування.