RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5925592659275928>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 248
Прогнозую зростання курсу долара
68%
168
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:20

Andrew_ в usd ніколи не пізно. А краще в gold. Можна ризикнути в euro.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 545
З нами з: 07.04.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:23

  ihorsic написав:Andrew_ в usd ніколи не пізно. А краще в gold. Можна ризикнути в euro.
евро к доллару растет последние месяцы, можно получить 10% годовых вскочив в евро а через полгода-год вернутся в доллар, при этом средства будут защищены от девальвации. +2-3% некоторые банки дают по депозитам в евро. Золото может уйти вниз вместе с другим сырьём и металлами, например как нефть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 09:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4218
З нами з: 06.04.16
Подякував: 881 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:27

vitaliian пока росте і можна не отримати..... Робота з євро завжди ризик!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 545
З нами з: 07.04.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:28

  vitaliian написав:
  ihorsic написав:Andrew_ в usd ніколи не пізно. А краще в gold. Можна ризикнути в euro.
евро к доллару растет последние месяцы, можно получить 10% годовых вскочив в евро а через полгода-год вернутся в доллар, при этом средства будут защищены от девальвации. Золото может уйти вниз вместе с другим сырьём и металлами, например как нефть.


Якщо вірите в ріст євро, то додаткові 3-5% отримаєте, купивши злоті замість нього
kmm3
 
Повідомлень: 691
З нами з: 20.03.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:28

  ihorsic написав:Andrew_ в usd ніколи не пізно. А краще в gold. Можна ризикнути в euro.

с голда уже надо выходить

27.00-27.07/27.10-27.12
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11164
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:31

  ruvex написав:Я за то, чтобы не наращивать долг. Меняя и выстраивая экономику страны для постепенного исключения влияния МВФ и инвесторов по 10%. Ничего, абсолютно ничего в этом направлении не делается.
Миграция, падение уровня, отсутствие медицины сделает свои дело, а фактическое препятствие для выезда усугубит до крайности. Что реальный прорыв покажется манной.
Просто не замыленным глазом, реально посмотрите на вещи в стране и уровень жизни, не для красного словца, не для ответного шаржа чтобы набрать побольше волшебных лайков.
Если мое мнение ошибочно, каково Ваше видение вопроса. Когда страна станет развиваться, а не деградировать? В какой момент и сколько времени для этого необходимо в пересчете на средний уровень жизни переситчного?

Доброго ранку.
Побачив, що у вас аж три плюсика за це повідомлення. Не зміг втриматись, щоб не відповісти.
1) Брати в борг - це не є погано. А в умовах сучасного світу навіть необхідно. Не ми запустили цей процес жити на позичені. Не нам його зупиняти. Ми просто пливемо за течією.
2) Із першого пункту випливає, що якщо ви не нарощуєте борг, то не будете розвиватись і відповідно ніколи не вилізете із цієї діри. Математика проста. Припустимо якщо ми продукуємо прибутку із товарів та послуг в еквіваленті 1%/міс від розміру всіх активів держави. Відповідно є різниця скільки ми заробимо якщо ці активи 100 млрд або 500 млрд. Вірно?
Але!!!!!!!!
ОБОВЯЗКОВОЮ!!! умовою всього цього має бути дешевизна цих кредитних грошей та правильне їх цільове використання (інвестиції в розвиток, а не проїдання). А все це залежить виключно! від дій наших чиновників та нас із вами які їх обираємо. Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує» (граф Жозе де Местр)
Ви пропонуєте відмовитись від послуг дорогого лікаря із за кордону і вам не хочеться лікуватись іноземними таблетками, бо ви привикли по вечорах постійно пити пиво і в такому випадку лікування зводиться нанівець. Ви не хочете змінити свої звички і перестати пити пиво. Замість того ви відмовляєтесь від лікування та мотивуєте це тим, що ніхто не має права вказувати вам що і як робити.
Резюме.
Якщо коротко. МВФ і всі інші тиснуть на нас, бо ми самі не можемо нічого до пуття зробити. А не можемо ми цього зробити, бо енну кількість років жили в часи це ключовою фразою життя був вислів: Не вкрадеш - не проживеш. Тепер за це розплачуємось.
Мусимо мучитись, хоча б одне покоління. А тоді вже прийдуть зміни. Інакше ніяк.

Долар у Франківську вчора стрибав на прийомі від 26,95 до 27,00. Продавали Від 27,15 до 27,20. Фактично маржа в 15 копійок тримається.
Моє шанування.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 846
З нами з: 23.01.09
Подякував: 390 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:33

  ihorsic написав:vitaliian пока росте і можна не отримати..... Робота з євро завжди ризик!
какие риски? евро будет стоить 0,5$? максимум вернется к паритету 1:1, ну потеряете 12%. Настоящие риски сидеть в гривне, вот где можно потерять 20%-50%. или при каждом мелком шухере уходить с текущих в доллар? Таких шуxepoB по идее будет много, тогда логичнее сидеть в долларе и не мучаться мыслями о заработке.

гривна 10% (текущий счет чистыми) риск потерять 20-50% на девальвации
евро 2,4% (депозит чистыми) риск ослабления к доллару на 12% при этом вероятность дальнейшего укрепления к доллару от +5% до 30%
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 09:45, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4218
З нами з: 06.04.16
Подякував: 881 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:43

  vitaliian написав:
  ihorsic написав:vitaliian пока росте і можна не отримати..... Робота з євро завжди ризик!
какие риски? евро будет стоить 0,5$? максимум вернется к паритету 1:1, ну потеряете 12%. Настоящие риски сидеть в гривне, вот где можно потерять 20%-50%. или при каждом мелком шухере уходить с текущих в доллар? Таких шуxepoB по идее будет много, тогда логичнее сидеть в долларе и не мучаться мыслями о заработке.

Да, пока было 15%+ было норм в гривне, а теперь как-то стремно эти копейки получать, разве что мы снова вернемся на 25 :mrgreen:
Andrew_
 
Повідомлень: 406
З нами з: 16.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Andrew_ написав:Да, пока было 15%+ было норм в гривне, а теперь как-то стремно эти копейки получать, разве что мы снова вернемся на 25
некоторые банки пока еще дают 14% (земельный капитал например) можете успеть.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4218
З нами з: 06.04.16
Подякував: 881 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:52

  pcust32 написав:
  Andrew_ написав:Вот у меня закончился депо, % сейчас просто смешные, и даже незнаю что делать(((
в usd вроде бы поздно, где-то есть на текущий остаток выше 7%? кроме монобанка
В укргазбанке карта прозапас с 12% на максимальный остаток за месяц и 5% на остальное. так что если закинуть сумму на полный месяц то будет 12. В Альянсбанке есть депозит антистресс на 10 дней на 9,5%

В укргазбанке на прозапасе уже не 12, а 10% на максимальный остаток
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5925592659275928>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex6 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 704, 705, 706
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7051 1590629
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 10:43
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19480 2399629
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 17:16
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 103320
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.