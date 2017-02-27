|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:20
Andrew_ в usd ніколи не пізно. А краще в gold. Можна ризикнути в euro.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:23
евро к доллару растет последние месяцы, можно получить 10% годовых вскочив в евро а через полгода-год вернутся в доллар, при этом средства будут защищены от девальвации. +2-3% некоторые банки дают по депозитам в евро. Золото может уйти вниз вместе с другим сырьём и металлами, например как нефть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 09:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:27
vitaliian пока росте і можна не отримати..... Робота з євро завжди ризик!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:28
Якщо вірите в ріст євро, то додаткові 3-5% отримаєте, купивши злоті замість нього
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:28
с голда уже надо выходить
27.00-27.07/27.10-27.12
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:31
Доброго ранку.
Побачив, що у вас аж три плюсика за це повідомлення. Не зміг втриматись, щоб не відповісти.
1) Брати в борг - це не є погано. А в умовах сучасного світу навіть необхідно. Не ми запустили цей процес жити на позичені. Не нам його зупиняти. Ми просто пливемо за течією.
2) Із першого пункту випливає, що якщо ви не нарощуєте борг, то не будете розвиватись і відповідно ніколи не вилізете із цієї діри. Математика проста. Припустимо якщо ми продукуємо прибутку із товарів та послуг в еквіваленті 1%/міс від розміру всіх активів держави. Відповідно є різниця скільки ми заробимо якщо ці активи 100 млрд або 500 млрд. Вірно?
Але!!!!!!!!
ОБОВЯЗКОВОЮ!!! умовою всього цього має бути дешевизна цих кредитних грошей та правильне їх цільове використання (інвестиції в розвиток, а не проїдання). А все це залежить виключно! від дій наших чиновників та нас із вами які їх обираємо. Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує» (граф Жозе де Местр)
Ви пропонуєте відмовитись від послуг дорогого лікаря із за кордону і вам не хочеться лікуватись іноземними таблетками, бо ви привикли по вечорах постійно пити пиво і в такому випадку лікування зводиться нанівець. Ви не хочете змінити свої звички і перестати пити пиво. Замість того ви відмовляєтесь від лікування та мотивуєте це тим, що ніхто не має права вказувати вам що і як робити.
Резюме.
Якщо коротко. МВФ і всі інші тиснуть на нас, бо ми самі не можемо нічого до пуття зробити. А не можемо ми цього зробити, бо енну кількість років жили в часи це ключовою фразою життя був вислів: Не вкрадеш - не проживеш. Тепер за це розплачуємось.
Мусимо мучитись, хоча б одне покоління. А тоді вже прийдуть зміни. Інакше ніяк.
Долар у Франківську вчора стрибав на прийомі від 26,95 до 27,00. Продавали Від 27,15 до 27,20. Фактично маржа в 15 копійок тримається.
Моє шанування.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:33
какие риски? евро будет стоить 0,5$? максимум вернется к паритету 1:1, ну потеряете 12%. Настоящие риски сидеть в гривне, вот где можно потерять 20%-50%. или при каждом мелком шухере уходить с текущих в доллар? Таких шуxepoB по идее будет много, тогда логичнее сидеть в долларе и не мучаться мыслями о заработке.
гривна 10% (текущий счет чистыми) риск потерять 20-50% на девальвации
евро 2,4% (депозит чистыми) риск ослабления к доллару на 12% при этом вероятность дальнейшего укрепления к доллару от +5% до 30%
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 09:45, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:43
Да, пока было 15%+ было норм в гривне, а теперь как-то стремно эти копейки получать, разве что мы снова вернемся на 25
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
некоторые банки пока еще дают 14% (земельный капитал например) можете успеть.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:52
В укргазбанке на прозапасе уже не 12, а 10% на максимальный остаток
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Зараз переглядають цей форум: Alex6 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|