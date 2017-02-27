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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:54
Утренние курсы, 9-45:
Харьков 27.14 - 27.16, разнообразие курсов наличного доллара:
27.12..27.14 - 27.16..27.18 (ПОВ, опт)
Сумы 27.05..27.10 - 27.20
Полтава 27.06 - 27.18
Вчера утром: Харьков 27.15 - 27.22, Сумы 27.05 - 27.20, Полтава 27.07 - 27.20
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Patrick
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:09
zРадио написав: Вадюшка написав:
Заметьте, НБУ честно об этом говорит, не пытаясь пудрить мозги в зелёном цирковом развесёлом стиле. И да, НБУ сознательно смягчил требования по кредитному риску -- с тем, чтобы банки могли смягчить требования к заёмщикам, в первую очередь физикам, которые массово потеряли доходы на время карантина.
Это то, что НБУ мог сделать в рамках своих полномочий для смягчения удара по банковской системе в связи с крнтном, и он это сделал.
Здесь (в отличие от монетарной политики) - никаких претензий к НБУ. Просто очень важный для осознания момент.
Вот как, никаких претензий? Но ваш исходный пост выглядит как раз таки как очередная ваша филиппика в адрес НБУ, в которых вы сотоварищи тут упражняетесь уже не первый месяц. Аж вывели из добровольного рид-онли, ибо поддостали уже
Итак, фиксируем. НБУ в каденцию Смолия не только вредил, препятствовал, пускал поезда под откос и разрушал часовни. Правильно? Аллилуйя.
Ну т.е. сначала делается закид НБУ, что он пустил управление рисками на самотёк, затем заполошное "всёпропало" касательно недорезервирования и недокапитализации (никак на момент не доказанных) -- а теперь откатываем назад? Несерьёзно-с.
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Вадюшка
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:15
Искатель написав:
Большое спасибо за Ваш сайт, с пользой его использую.
Есть огромная просьба: не могли бы Вы сделать так, чтобы там, где "Загалом" было отдельно тело, а отдельно - купонные проценты? Было бы очень и очень удобно!
Да, это очень просто. Сделаю в ближайшие дни.
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alex_2013
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:28
Амвросий написав: flyman написав:
МВФ яким боком до цього всього?
Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.
ну бред же
кредит МВФ стоит копейки за обслуживание и постоянно перекладывается, там нечего особо оттадать
ОВГЗ в 10 раз дороже обходятся
и никто повышать тарифы не требует, предлагают варианты, или тарифи или уменьшить пайку мафии, наши выбирают тарифы
без МВФ тут бы была Беларусь
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Alex6
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:34
Realist написав:
ОБОВЯЗКОВОЮ!!! умовою всього цього має бути дешевизна цих кредитних грошей та правильне їх цільове використання (інвестиції в розвиток, а не проїдання).
так інвестиції і робляться для проїдання, тільки на потім
фактично то відстрочене проїдання
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Alex6
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:37
Alex6 написав: Realist написав:
ОБОВЯЗКОВОЮ!!! умовою всього цього має бути дешевизна цих кредитних грошей та правильне їх цільове використання (інвестиції в розвиток, а не проїдання).
так інвестиції і робляться для проїдання, тільки на потім
фактично то відстрочене проїдання
хто винен, МВФ, влада, нарід?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:41
zРадио написав:
Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
В смысле не учите нас жить а помогите лучше материально ?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:41
Alex6 написав:
без МВФ тут бы была Беларусь
В 2009 году Беларусь подписала программу стенд-бай с МВФ на 3,5 миллиарда долларов, получила, и в 2015 году отдала долг полностью. Сейчас ведут переговоры еще об одной программе.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:44
flyman написав: Alex6 написав: Realist написав:
ОБОВЯЗКОВОЮ!!! умовою всього цього має бути дешевизна цих кредитних грошей та правильне їх цільове використання (інвестиції в розвиток, а не проїдання).
так інвестиції і робляться для проїдання, тільки на потім
фактично то відстрочене проїдання
хто винен, МВФ, влада, нарід?
МВФ в даному випадку то благодетель, по факту просто інсрумент, хочемо користуємось, не хочемо - ні
влада винна - бо краде
нарід винний - бо таке собі обирає
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:47
freeze написав: Alex6 написав:
без МВФ тут бы была Беларусь
В 2009 году Беларусь подписала программу стенд-бай с МВФ на 3,5 миллиарда долларов, получила, и в 2015 году отдала долг полностью. Сейчас ведут переговоры еще об одной программе.
я как раз про это
без МВФ прожить нет проблем, только развития ноль, сплошное болото и топтание на месте
только там в силу их менталитета у них колхозное болото а у нас бы было криминальное
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