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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5925592659275928

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 248
Прогнозую зростання курсу долара
68%
168
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:54

Утренние курсы, 9-45:

Харьков 27.14 - 27.16, разнообразие курсов наличного доллара:
27.12..27.14 - 27.16..27.18 (ПОВ, опт)

Сумы 27.05..27.10 - 27.20
Полтава 27.06 - 27.18

Вчера утром: Харьков 27.15 - 27.22, Сумы 27.05 - 27.20, Полтава 27.07 - 27.20
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:09

  zРадио написав:
  Вадюшка написав:Заметьте, НБУ честно об этом говорит, не пытаясь пудрить мозги в зелёном цирковом развесёлом стиле. И да, НБУ сознательно смягчил требования по кредитному риску -- с тем, чтобы банки могли смягчить требования к заёмщикам, в первую очередь физикам, которые массово потеряли доходы на время карантина.

Это то, что НБУ мог сделать в рамках своих полномочий для смягчения удара по банковской системе в связи с крнтном, и он это сделал.


Здесь (в отличие от монетарной политики) - никаких претензий к НБУ. Просто очень важный для осознания момент.

Вот как, никаких претензий? Но ваш исходный пост выглядит как раз таки как очередная ваша филиппика в адрес НБУ, в которых вы сотоварищи тут упражняетесь уже не первый месяц. Аж вывели из добровольного рид-онли, ибо поддостали уже :)

Итак, фиксируем. НБУ в каденцию Смолия не только вредил, препятствовал, пускал поезда под откос и разрушал часовни. Правильно? Аллилуйя. :)

  zРадио написав:
  Вадюшка написав:Кстати, справки для -- резервирование вообще делается не по НБУшной нормативке уже слава богу четвёртый год. Поэтому можно и поменьше экспрессии :roll:

Кэп, вы? Если перечитать мой текст, то там ни слова о том, в чем вы меня решили разоблачить. Так что побольше внимательности :mrgreen:

Ну т.е. сначала делается закид НБУ, что он пустил управление рисками на самотёк, затем заполошное "всёпропало" касательно недорезервирования и недокапитализации (никак на момент не доказанных) -- а теперь откатываем назад? Несерьёзно-с.
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:15

  Искатель написав:Большое спасибо за Ваш сайт, с пользой его использую.
Есть огромная просьба: не могли бы Вы сделать так, чтобы там, где "Загалом" было отдельно тело, а отдельно - купонные проценты? Было бы очень и очень удобно!


Да, это очень просто. Сделаю в ближайшие дни.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:28

  Амвросий написав:
  flyman написав:МВФ яким боком до цього всього?


Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.



ну бред же

кредит МВФ стоит копейки за обслуживание и постоянно перекладывается, там нечего особо оттадать

ОВГЗ в 10 раз дороже обходятся

и никто повышать тарифы не требует, предлагают варианты, или тарифи или уменьшить пайку мафии, наши выбирают тарифы

без МВФ тут бы была Беларусь
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:ОБОВЯЗКОВОЮ!!! умовою всього цього має бути дешевизна цих кредитних грошей та правильне їх цільове використання (інвестиції в розвиток, а не проїдання).


так інвестиції і робляться для проїдання, тільки на потім

фактично то відстрочене проїдання
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:37

  Alex6 написав:
  Realist написав:ОБОВЯЗКОВОЮ!!! умовою всього цього має бути дешевизна цих кредитних грошей та правильне їх цільове використання (інвестиції в розвиток, а не проїдання).


так інвестиції і робляться для проїдання, тільки на потім

фактично то відстрочене проїдання

хто винен, МВФ, влада, нарід?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?


В смысле не учите нас жить а помогите лучше материально ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:41

  Alex6 написав:без МВФ тут бы была Беларусь


В 2009 году Беларусь подписала программу стенд-бай с МВФ на 3,5 миллиарда долларов, получила, и в 2015 году отдала долг полностью. Сейчас ведут переговоры еще об одной программе.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:44

  flyman написав:
  Alex6 написав:
  Realist написав:ОБОВЯЗКОВОЮ!!! умовою всього цього має бути дешевизна цих кредитних грошей та правильне їх цільове використання (інвестиції в розвиток, а не проїдання).


так інвестиції і робляться для проїдання, тільки на потім

фактично то відстрочене проїдання

хто винен, МВФ, влада, нарід?


МВФ в даному випадку то благодетель, по факту просто інсрумент, хочемо користуємось, не хочемо - ні

влада винна - бо краде

нарід винний - бо таке собі обирає
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:47

  freeze написав:
  Alex6 написав:без МВФ тут бы была Беларусь


В 2009 году Беларусь подписала программу стенд-бай с МВФ на 3,5 миллиарда долларов, получила, и в 2015 году отдала долг полностью. Сейчас ведут переговоры еще об одной программе.


я как раз про это

без МВФ прожить нет проблем, только развития ноль, сплошное болото и топтание на месте

только там в силу их менталитета у них колхозное болото а у нас бы было криминальное
Alex6
 
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