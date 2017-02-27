Додано: Сер 15 лип, 2020 10:09

zРадио написав: Вадюшка написав: Заметьте, НБУ честно об этом говорит, не пытаясь пудрить мозги в зелёном цирковом развесёлом стиле. И да, НБУ сознательно смягчил требования по кредитному риску -- с тем, чтобы банки могли смягчить требования к заёмщикам, в первую очередь физикам, которые массово потеряли доходы на время карантина.



Это то, что НБУ мог сделать в рамках своих полномочий для смягчения удара по банковской системе в связи с крнтном, и он это сделал.

Заметьте, НБУ честно об этом говорит, не пытаясь пудрить мозги в зелёном цирковом развесёлом стиле. И да, НБУ сознательно смягчил требования по кредитному риску -- с тем, чтобы банки могли смягчить требования к заёмщикам, в первую очередь физикам, которые массово потеряли доходы на время карантина.Это то, что НБУ мог сделать в рамках своих полномочий для смягчения удара по банковской системе в связи с крнтном, и он это сделал.



Здесь (в отличие от монетарной политики) - никаких претензий к НБУ. Просто очень важный для осознания момент. Здесь (в отличие от монетарной политики) - никаких претензий к НБУ. Просто очень важный для осознания момент.

zРадио написав: Вадюшка написав: Кстати, справки для -- резервирование вообще делается не по НБУшной нормативке уже слава богу четвёртый год. Поэтому можно и поменьше экспрессии Кстати, справки для -- резервирование вообще делается не по НБУшной нормативке уже слава богу четвёртый год. Поэтому можно и поменьше экспрессии

Кэп, вы? Если перечитать мой текст, то там ни слова о том, в чем вы меня решили разоблачить. Так что побольше внимательности Кэп, вы? Если перечитать мой текст, то там ни слова о том, в чем вы меня решили разоблачить. Так что побольше внимательности

Вот как, никаких претензий? Но ваш исходный пост выглядит как раз таки как очередная ваша филиппика в адрес НБУ, в которых вы сотоварищи тут упражняетесь уже не первый месяц. Аж вывели из добровольного рид-онли, ибо поддостали ужеИтак, фиксируем. НБУ в каденцию Смолия не только вредил, препятствовал, пускал поезда под откос и разрушал часовни. Правильно? Аллилуйя.Ну т.е. сначала делается закид НБУ, что он пустил управление рисками на самотёк, затем заполошное "всёпропало" касательно недорезервирования и недокапитализации (никак на момент не доказанных) -- а теперь откатываем назад? Несерьёзно-с.